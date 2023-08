Pirkanmaan hyvinvointialueen taloustilanne heikentynyt edelleen – loppuvuoden ennusteessa nyt 95 miljoonaa alijäämää

Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun talouden toteuman pohjalta tehty ennuste vuoden 2023 alijäämästä on 95 miljoonaa euroa. Tilanne on huonontunut selvästi keväästä. Pääosa alijäämästä on syntynyt asiakkaille hyvinvointialueen ulkopuolelta ostettavista palveluista. Alkuperäinen talousarvio oli 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousjohtaja Pasi Virtasen mukaan taloudellinen tilanne edellyttää välittömiä toimia talouden tasapainottamiseksi. - Taloudellisen tilanteen syyt tulee arvioida huolella, ja ryhtyä heti sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpiteisiin, joilla alijäämää saadaan merkittävästi supistettua. Hyvinvointialueiden on lakisääteisesti katettava alijäämänsä tilinpäätöstä seuraavan kolmen vuoden aikana. Aluehallitus on hyväksynyt 14.2.2023 strategian toimeenpano-ohjelman, jossa on varauduttu myös talouden tasapainottamiseen. Alijäämäennusteen suuruuden vuoksi nyt tarvitaan uusiakin toimenpiteitä. Talousjohtajan mukaan talouden seurantaa on vaikeuttanut viime syksynä tehdyn talousarvion tietojen epävarmuus. Heinäkuun toteuma antaa kuitenkin jo selvästi varmemman kuvan talouden tilanteesta hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen aluehallitus on saanut tiedon tilanteesta ja käsittelee taloudellista tilannetta ja päättää jatkotoimista kokouksessaan 11.9.2023. Myös alueellinen palveluiden verkoston suunnittelu jatkuu, useita eri kokonaisuuksia on valmistelussa ja ensimmäiset niistä kuulemiskierroksella. - Suomessa lainsäädäntö takaa kansalaisille riittävät palvelut. Uusia toimintatapoja ja käytäntöjä kuitenkin tarvitaan, jotta tulevaisuudessakin voidaan turvata toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä alueellinen palvelujärjestelmä, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.





Avainsanat hyvinvointialuePirkanmaatalous

