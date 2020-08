Pirkanmaan Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Rekki - Omnichannel Retail Services Oy ja Tallipihan Suklaapuoti

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Pirkanmaan Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat tamperelaiset Rekki - Omnichannel Retail Services Oy sekä Tallipihan Suklaapuoti.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Rekki - Omnichannel Retail Services Oy kokoaa yhteen rakastettujen brändien hyvin pidettyjä ja tarkasti valittuja vaateaarteita. Yrityksen verkkokaupan kautta voi tehdä second hand -löytöjä tai kierrättää omia vaatteitaan korvausta vastaan. Rekki haluaa pidentää vaatteiden elinkaarta, jotta maailma olisi elinkelpoinen vielä tulevaisuudessakin.

Tallipihan Suklaapuoti on upea herkkutaivas idyllisellä Tampereen Tallipihalla. Suklaapuodin valikoimasta löydät noin 40 eri valmistajan tuotteita — kotimaisia käsintehtyjä suklaita sekä eurooppalaisia huippumerkkejä. Lisäksi Suklaapuoti tarjoaa jälleenmyyjille laadukkaita herkkutuotteita Euroopasta.

Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että kummatkin yritykset ovat tehneet kotiläksynsä erinomaisesti, ja molemmissa yrityksissä on asenne kohdillaan. Yrityksillä on hyvät tiimit ja edellytykset kasvuun. Lisäksi Rekillä on edellytykset kasvuun myös kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Pirkanmaan Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Niina Immonen , Business Tampere

, Business Tampere Akira Ropo , Tampereen kauppakamari

, Tampereen kauppakamari Juuli Ahosola , Talenom

, Talenom Marko Lukkari, Rastor-instituutti

Pirkanmaan Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Business Tampere, Rastor-instituutti, Talenom sekä Tampereen kauppakamari.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Amazing City Oy, Asensiot Oy, Finnish Education Group – FEG Oy, Jacomp Oy, Karpin Käsittely Oy, Kumppania Oy, Kärävä Oy, Random Potion Oy, Suomen Kolibri Oy, Suomen Nettikauppa SNK Oy, SW-GettingBetter, TidyFire Oy ja Tiketti Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

