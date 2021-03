Pirkanmaan koronatestausstrategia muuttuu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri varoittaa tuberkuliiniruiskujen käytöstä koronarokotuksissa 25.2.2021 16:38:39 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut tänään, että BionTech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotepullosta on mahdollista ottaa THL:n koulutustilaisuuksissa esiteltyä ns. ilmakuplatekniikkaa käyttäen epähuomiossa vajaa annos, kun rokotepullosta pyritään saamaan maksimaalinen lukumäärä rokoteannoksia. Virhe syntyy, jos käytetään ns. tuberkuliiniruiskua, jota käytettäessä annoskokoa ei voi luotettavasti arvioida. Pirkanmaalla tämä ongelma on havaittu Nokialla.