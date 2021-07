Pirkanmaan koronatilanne edellyttää edelleen valppautta

Jaa

Koronaepidemian tilanne on kehittynyt Pirkanmaalla huonompaan suuntaan. Tästä huolimatta tartunnanlähde pystytään jäljittämään edelleen hyvin ja sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on vähän. Koronan ilmaantuvuus kahden viime viikon ajalta on noussut ja oli viime viikon päättyessä 46 tapausta 100 000 asukasta kohden. Viime viikon aikana positiivisten osuus Fimlabissa testatuista oli 2,3 prosenttia.

– Edelleen korostan maskien, turvavälien, ja käsi- ja yskimishygienian merkitystä. Testiin kannattaa hakeutua herkästi, jos on hengitystieinfektion oireita. Rokotukset etenevät, mutta koronapandemia ei ole vielä ohi. Avautuva yhteiskunta tarkoittaa kansalaisten suurempaa omavastuuta, toteaa apulaisylilääkäri Reetta Huttunen Taysista. Rokotteita on tarjolla kaikille 16 vuotta täyttäneille ja 12-15 -vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Rokotus kannattaa priorisoida, jotta voimme jatkossakin elää avoimessa yhteiskunnassa. Kaksi rokotetta suojaa parhaiten taudin vakavalta muodolta. Pirkanmaan epidemiatilanteen vaiheesta päättää alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki. Se kokoontuu seuraavan kerran 20.7.2021. Viime viikolla 149 tartuntaa Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 149 koronatartuntaa. Tapauksista saatiin jäljitettyä 83 prosenttia. Tartunnan saaneista vain kolme prosenttia oli saanut täyden rokotesarjan ja 96 prosenttia oli joko kokonaan rokotettamattomia tai vain yhden rokoteannoksen saaneita. Nousevista tartuntaluvuista huolimatta sairaalahoitoon on joutunut vain yksittäisiä koronapotilaita. Koronaan liittyvä sairaalahoidon kuormitus on keventynyt kevääseen verrattuna. Jäljitetyistä tartunnanlähteistä merkittävin oli perhepiirissä tai kumppanilta saadut tartunnat, joita oli 36 tapausta sekä sukulaisen tai ystävän tapaaminen, joista tuli 26 tartuntaa. Ravintoloista ja baareissa syntyi 14 tartuntaa, myös yksityisiin juhliin liittyi 14 tartuntaa. Ulkomaan matkailuun liittyviä tartuntoja syntyi yhteensä 16, näistä 2 oli EM-kisatartuntoja. Yleisötapahtumiin liitettiin 5 tapausta. Työpaikoilla ja harrastuksissa tuli vain yksittäisiä tartuntoja, päiväkodeissa ei yhtään. Kaiken kaikkiaan Pirkanmaalla on syntynyt toistaiseksi yhteensä 44 Venäjän kisaturismiin liittyvää tartuntaa. Viime viikon tartunnat painottuvat 20-29 -vuotiaiden ryhmään, ja yli puolet kaikista tartunnoista on tässä ikäryhmässä. 70 vuotta täyttäneiden tartunnat ovat yksittäisiä. Viime viikolla Pirkanmaalla asetettiin karanteeniin yli 700 henkilöä. Luku on noussut edellisviikkoihin verrattuna. Nousua selittää tartunnan saaneiden lukumäärän kasvun lisäksi erilaisten kokoontumisten lisääntyminen.

Avainsanat koronaPirkanmaa

Yhteyshenkilöt