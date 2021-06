Pirkanmaan koronatilanne edellyttää kaikilta varovaisuutta

Pirkanmaan koronatilanteessa on nähtävissä lievää nousua vaikka sairaanhoitopiiri on edelleen perustasolla. Koronan ilmaantuvuus kuluneiden kahden viikon ajalta on 25 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus Fimlabissa tehdyistä testeistä oli viime viikolla 1,4 prosenttia. Viime viikolla näytteissä käytiin selvästi vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että tilanne voi edelleen heikentyä nopeastikin. Maskit ja turvavälit sekä testaaminen ovat nyt välttämättömiä tilanteen hallitsemiseksi. Täydellinen rokotussarja on toistaiseksi alle viidesosalla pirkanmaalaisista. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä jatkoi tiistaina etätyösuositusta elokuun loppuun asti. - Ulkomaille matkustamista ei vielä suositella. Jos kuitenkin matkustaa, yleinen varovaisuus Suomeen palattua on tarpeen kahden viikon ajan vaikka olisi saanut kaksi negatiivista koronatestitulosta, sanoo ylilääkäri Jaana Syrjänen. Ulkomailta palaavien matkustajien tulee käyttää finentry.fi -palvelua. Palvelun kautta voi esimerkiksi varata testausajan kakkostestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua. Yli puolet tartunnoista ulkomailta Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 75 uutta koronatartuntaa. Yhteensä 65:n tartunnan lähde saatiin selville. Ulkomailta saatuja tartuntoja oli yhteensä 41 ja näistä 33 tuli Venäjältä. Perheiden sisäisiä tartuntoja oli 15. Liikennevälineestä eli laivamatkalta tuli kolme tartuntaa. Baarista saatiin niin ikään kolme tartuntaa. Ystävien tapaamisesta, työpaikalta ja vapaa-ajan harrastuksesta tuli yksi tartunta kustakin. - Jalkapallon EM-kisoihin liittyen noin 150 altistunutta on Pirkanmaalla määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Jatkotartuntoja on tähän mennessä todettu neljä ja karanteenissa oleville niitä tulee suurella todennäköisyydellä lisää, kertoo Jaana Syrjänen. Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.7.2021. Viikonlopun koronaluvut tilastoidaan heinäkuusta lähtien maanantaisin ja tiedotetaan silloin myös Twitterissä.

