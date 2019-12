Pirkanmaan lähijunaliikenne kasvaa merkittävästi joulukuussa

Tampereen ja lähipaikkakuntien välillä kulkee 15. joulukuuta alkaen yhteensä 25 uutta lähi- ja kaukojunavuoroa joka arkipäivä. Vuorot on aikataulutettu helpottamaan aamu- ja iltapäiväliikennettä, jolloin työmatkustajat, opiskelijat ja muut arjen liikkujat pääsevät mutkattomasti perille välttäen maanteiden ruuhkat. Tavoitteena on monipuolistaa pysyvästi pirkanmaalaisten kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Odotettuja lisävuoroja arkiliikenteeseen

Pirkanmaalla avautuu sunnuntaina 15.12.2019 yhteensä 25 uutta lähijunayhteyttä. Näistä 14 ajaa Tampereen ja Nokian välillä ja 9 Tampereen ja Toijalan välillä ja kaksi Tampereen ja Mänttä-Vilppulan välillä. Uudet vuorot ovat osa VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön vuodelle 2020 sopimaa ostoliikennettä.

Osana uusia vuoroja ja aikataulukauden vaihtoa Pirkanmaalla aloittaa täysin uusi lähijuna, jonka linjatunnus on M niin kuin Manse. M-lähijuna täydentää olemassa olevaa vuorotarjontaa ja liikennöi 16 vuoroa arkipäivässä Nokian ja Toijalan välillä. Vuorot painottuvat aamuun, iltapäivään ja alkuiltaan palvellen erityisesti työ- ja opiskelumatkustamista ja harrastuksiin liikkumista. Kyseessä on joulukuulle 2020 kestävä pilotti, joka on suunniteltu palvelemaan erityisesti arkiliikenteen tarpeita. Lisäksi Pirkanmaalla liikennöivien kaukojunavuorojen tarjonta paranee ja istumakapasiteetti kasvaa.

Pirkanmaan lähijunapilotti on merkittävä yhteistyöavaus, jossa mukana ovat Pirkanmaan liitto, VR, Tampereen seudun joukkoliikenne (Nysse), Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Akaa, Juupajoki, Lempäälä, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano ja Sastamala.

Tavoitteena on junailla vuorot vakituisiksi ja monipuolistaa pysyvästi pirkanmaalaisten liikkumisen mahdollisuuksia.

– Pirkanmaan kasvava ja kehittyvä seutu on myös meille merkittävä alue, ja haluamme olla mukana kehittämässä seudun joukkoliikennettä ja tuomassa uusia liikkumisen ratkaisuja arkeen. Olemme todella iloisia, että pääsemme tuomaan Pirkanmaalle oman M-lähijunan liikenteeseen. Junalla matka Tampereen ja lähikuntien välillä taittuu nopeasti, edullisesti ja ilmastoystävällisesti. Kehitämme entisestään yhteistyötämme Nyssen kanssa, ja ensi vuonna junissa voi matkustaa myös Nyssen kausilipuilla, kertoo VR:n lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä.

Nysse ja VR käynnistävät lippuyhteistyön

Jotta esimerkiksi työmatkalainen valitsisi junan, on vuoroja oltava riittävästi ja lipun ostamisen oltava helppoa. Junaliikenteessä on kattava valikoima lipputuotteita satunnaisesti ja säännöllisesti matkustaville. Lähijunassa voi matkustaa esimerkiksi VR:n lähiliikenteen kausi-, kerta- ja sarjalipulla, joita voi ostaa monesta kanavasta.

Pilotin käynnistyessä lähijunaliikenteessä voi Nysse-liikenteen alueella maksaa matkansa Nysse+VR-yhdistelmälipulla, joka on henkilökohtainen 30 vuorokauden lippu. Lähijunalippujen ostaminen monipuolistuu entisestään 3. helmikuuta 2020, kun VR ja Nysse aloittavat lippuyhteistyön. Sen myötä Nyssen kausilipulla voi matkustaa kaikissa lähijunissa ja kaukojunissa reiteillä Tampere–Nokia, Tampere–Lempäälä ja Tampere–Orivesi, mikäli kausilippu on voimassa näillä vyöhykkeillä. Nysse-lipuilla matkustettaessa junasta voi vaihtaa myös Nysse-liikenteen busseihin lipun sisältävän vyöhykeoikeuden puitteissa.

– Junaliikenteen käyttömahdollisuudet paranevat kaupunkiseudulla tuntuvasti lisääntyvän tarjonnan myötä. Liityntäpysäköinnin tuntuva lisääminen esimerkiksi Nokian asemalla helpottaa junien saavutettavuutta, sanoo Tampereen seudun joukkoliikennejohtaja Mika Periviita.

Junien aikataulut tulevat näkyviin joukkoliikenteen reittioppaaseen.

Matkustamalla vaikutat lähijunailun jatkoon

Pirkanmaan liitto ja kunnat ovat maankäytön suunnitelmissaan ja hankkeissaan jo vuosia varautuneet lähijunaliikenteen käynnistämiseen.

– Esimerkiksi tuore Maakuntakaava 2040 nojaa liikennejärjestelmäratkaisussaan lähiliikenteen ja raitiotien yhdistelmään. Mikäli lähiliikenne ei olisi lähtenyt liikkeelle, olisi ollut vaarana, että osa kaavan tavoitteista ja siten myös asetetuista ilmastotavoitteista olisi jäänyt toteutumatta. Lähiliikenteen käynnistyminen on maakunnalle merkittävä asia ja sillä on myös suuri vaikutus työssäkäyntialueiden laajuuteen ja siten alueen elinvoimaisuuteen. Toivottavasti mahdollisimmat monet rakastuvat raiteisiin, sanoo Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Pirkanmaan liiton koordinoima Rakastu raiteisiin -kampanja kannustaa pirkanmaalaisia kokeilemaan M-junaa, sillä heidän valinnoillaan on nyt väliä. Vuorojen suosio ratkaisee, jatketaanko niitä vuoden 2020 jälkeen. Pirkanmaan lähijunayhteydet sujuvoittavat seudun lähiliikennettä ainakin vuoden 2020 ajan. Vastaavanlaiset alueellisen junaliikenteen kokeiluhankkeet ovat käynnissä myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

