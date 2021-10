Pirkanmaan maskisuositus muuttuu 1.10.2021

Maskeista luopuminen edellyttäisi korkeampaa rokotuskattavuutta 28.9.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt Taysissa viikon ajan lähes ennallaan. Koronatartuntoja on todettu edellisviikkoa enemmän. Jätevesitutkimusten perusteella koronaviruksen osuus Tampereen Viinikanlahdella tehdyissä tutkimuksissa on nousussa.