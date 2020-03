Pirkanmaan neljä uutta koronatartuntaa Itävallasta

Pirkanmaalla on selvinnyt keskiviikkoillan 11.3. ja torstaiaamun 12.3. aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan epidemia-alueella matkailuun Itävallan Tirolin alueella. Tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken.

Uusiin tapauksiin liittyy altistumisia Kangasalan Suoraman koulussa ja Tampereen yliopistolla sekä harrastuksissa. Sairaanhoitopiiri päättää yhteistyössä THL:n kanssa, missä laajuudessa altistuneita ryhdytään selvittämään. Kangasalan Pitkäjärven yläkouluun tai rippikoulutapaamiseen liittyviä uusia tapauksia ei ole ilmennyt. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa kaikista uusista koronavirustapauksista toistaiseksi päivittäin klo 11. Muina aikoina infektioyksikkö keskittyy tartuntaketjujen selvittämiseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuvontanumero koronavirustartuntaa epäileville ympäri vuorokauden puh. 03 311 65333. Kangasalan neuvontanumero kuntalaisille joka päivä klo 8-21 puh. 03 56554020. Lisätietoja koronaviruksesta Pirkanmaalla Taysin verkkosivulla tays.fi/korona.

Avainsanat koronakoronavirusPirkanmaatays

