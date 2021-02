Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijät olivat koronavuoden sankareita – joka toimialalla nähtiin isoja muutoksia

Pirkanmaan Osuuskaupan verollinen myynti vuonna 2020 oli 1 115 miljoonaa euroa, joka on 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koronapandemian vaikutukset heijastuivat kaikille toimialoille tuntuvasti: edellisvuoteen verrattuna päivittäistavarakaupan myynti kasvoi jopa 10 prosenttia, kun taas käyttötavarakaupan myynti pieneni 8 prosenttia, ravintolakaupan 29 prosenttia sekä polttoneste- ja autopesukaupan 16 prosenttia. Ruoan verkkokaupan myynti liki kolminkertaistui. Koko Pirkanmaan Osuuskaupan henkilöstö palkitaan haastavasta koronavuodesta palkkiolla.

Poikkeuksellinen vuosi erilaisine rajoituksineen muovasi kulutustottumuksia koko maassa. Työpaikka-, ravintola- ja kouluruokailun laskiessa useita kymmeniä prosentteja merkittävä osa tästä markkinasta siirtyi päivittäistavarakauppaan. Päivittäistavarakauppamarkkinan myynti kasvoikin Suomessa viime vuonna lähes 9 prosenttia. Myös matkustus ja autoilu vähenivät, mutta kodin kunnossapitoon ja ehostamiseen sen sijaan panostettiin totuttua enemmän.

Nämä valtakunnalliset muutokset näkyivät myös Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoiminnassa: päivittäistavarakaupan myynti kasvoi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia 823 miljoonaan euroon, kun ravintolakaupan myynti laski 29 prosenttia sekä polttoneste- ja autopesukaupan myynti 16 prosenttia. Vaikka Prismojen käyttötavarakaupan myynti kasvoi 11 prosenttia, Sokos-tavaratalo kärsi Tampereen keskustan haastavasta tilanteesta, ja näin ollen Pirkanmaan Osuuskaupan käyttötavarakaupan myynti laski kokonaisuudessaan 8 prosenttia. Ruoan verkkokauppa kiritti päivittäistavarakaupan myynnin kasvua.

Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2020 operatiivinen tulos on 20,9 miljoonaa euroa 1,1 miljoonan laskulla edellisvuoteen. Tähän vaikutti eniten ravintola- ja tavaratalokaupan voimakas myynnin lasku. Uusia investointeja tehtiin viime vuonna 24 miljoonalla eurolla.

- Melkoisesta turbulenssivuodesta huolimatta saavutimme kohtuullisen tuloksen ja saimme lukuisat uudistukset ja investoinnit toteutettua. Ruoan verkkokaupan kapasiteetin kasvattamisen ja erilaisten pilottien ohella uudistimme lähes koko S-market-verkostomme: Pirkanmaan Osuuskaupan 26 S-marketista remontoitiin 20 toimipaikkaa. Moni toimipaikka sai viime vuonna myös uudet kylmälaitteet osana vuoden 2025 hiilinegatiivisuustavoitettamme. Tammikuussa 2020 tesomalaiset saivat uuden S-marketin ja Pirkkalan S-market avasi joulukuussa ovensa Prismana, Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kommentoi.

Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 207 435, joka on 3 000 enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Bonusta heille maksettiin 33,4 miljoonaa euroa, joka on lähes 2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen Bonusprosentti viime vuonna oli 3,5. Pirkanmaan Osuuskaupan tavoitteena on maksaa ylijäämän palautusta, kun operatiivinen tulos ylittää 28 miljoonaa euroa.

Ruoan verkkokauppa otti vuosien kehitysloikan



Koronan myötä Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokauppaan kohdistui kevätkuukausina ennennäkemätön kysyntäpiikki. Jo valmiiksi kunnianhimoista kehittämissuunnitelmaa oli vauhditettava, ja kapasiteettia lähdettiin pikaisesti kasvattamaan. Viime vuoden alussa ruoan verkkokauppatilausten keräilyä tehtiin yhdessä myymälässä ja noutopisteitä oli viisi, kun vuoden lopussa tilauksia keräiltiin kymmenessä yksikössä ja noutopisteitä oli viisitoista. Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan myynti kolminkertaistui viime vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna.

- Ruoan verkkokauppamme otti viime keväänä muutaman kuukauden aikana parin vuoden kehitysloikan. Kun kysyntä koronan alkumetreillä räjähti, emme pystyneet vastaamaan siihen. Alle kahdeksassa viikossa kapasiteetti saatiin kuitenkin kolminkertaistettua. Uusien nouto- ja keräilypisteiden ohella laajensimme myös kotiinkuljetusaluetta, ja nykyisin se ulottuu Tampereelle, Pirkkalaan, Kangasalalle, Nokialle ja Lempäälään. Poikkeuksellista kasvua alleviivaa myös se, että ruoan verkkokaupan henkilöstömäärämme kasvoi vuoden aikana kahdestakymmenestä henkilöstä lähes sataan kolmeenkymmeneen. Ruoan verkkokaupan rooli ruoan jakelukanavana tulee vahvistumaan ja palvelun kehittäminen entisestään on yksi tärkeimmistä seuraavien vuosien painopisteistämme, Mäki-Ullakko kertoo.

Kaikille työntekijöille tulospalkkio kiitoksena haastavasta vuodesta

Pirkanmaan Osuuskaupalla on koko henkilökuntaa koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Vuodelta 2020 750 euron suuruinen tulospalkkio maksetaan kaikille kokoaikaisille työntekijöille huolimatta siitä, pääsikö kukin toimipaikka tulospalkkiokriteerien mukaiseen myyntitavoitteiseen. Osa-aikaisille työntekijöille tulospalkkio maksetaan suhteessa tehtyihin työtunteihin. Tämän lisäksi henkilökunnalla on ollut viime vuoden aikana mahdollisuus ansaita 500 euron kannustepalkkio tiimien itsensä asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Näin ollen kokonaispalkitsemisena työntekijä voi saada 1 250 euron palkkion.

- Meillä oli viime vuonna 40 miljoonaa asiakaskäyntiä. Pirkanmaan osuuskauppalaisten työ on ollut korvaamatonta koronapandemian alusta saakka – olemme huolehtineet asiakkaiden turvallisuudesta ja olemme ruokakaupan osalta vastanneet lähes puolesta koko Pirkanmaan alueen huoltovarmuudesta. Koronavuosi toi paljon epävarmuutta ja vaati ennennäkemätöntä joustoa ja mukautumista muutoksiin. Olen ylpeänä seurannut kaikkien yhteen hiileen puhaltamista sekä rohkeutta hypätä uudenlaisiin tilanteisiin, työtehtäviin ja jopa ennestään vieraille toimialoille. Jokaisen panos on ollut äärettömän tärkeä, Mäki-Ullakko kiittää.

Pirkanmaan Osuuskauppa palkittiin marraskuussa Suomen innostavimmat työpaikat 2020 -tunnustuksella, jonka Eezy Spirit myöntää vuosittain henkilöstötutkimustulosten perusteella parhaisiin tuloksiin yltäneille organisaatioille. Pirkanmaan Osuuskauppa on muun muassa tarjonnut korona-aikana kaikille, yhteensä noin 400 ravintola-alan ja Sokos-tavaratalon työntekijälleen korvaavia töitä muista toimipaikoistaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, timo.maki-ullakko@sok.fi, 010 767 0070

