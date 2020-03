Pirkanmaan Osuuskaupassa sopeutetaan toimintaa koronaviruksen vaikutusten vuoksi

COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti matkailu- ja ravitsemistoimialaan Suomessa. Kysyntä ja asiakasmäärät ovat hotelleissa ja ravintoloissa vähentyneet merkittävästi, ja arvio on, että tilanne tulee vaikeutumaan edelleen.



Pirkanmaan Osuuskauppa on tästä johtuen päättänyt sopeuttamistoimenpiteenä sulkea toistaiseksi ravintola Puiston sekä anniskeluravintolat Hovipojan, Public Cornerin, Kivenheiton ja Tiikerihain keskiviikosta 25.3. alkaen. Ravintoloiden uudelleenavaamisen edellytyksiä tarkastellaan koronavirusepidemian vaikutusten selkiytyessä. Suljettavien ravintoloiden työntekijöille pyritään tarjoamaan töitä Osuuskaupan muista toimipisteistä. Ravintoloiden tuoretuotteet lahjoitetaan ViaDian ruoka-aputyöhön.



− Ravintolatyön vähenemisestä huolimatta esimerkiksi ruokakaupoissamme saattaa esiintyä enenevässä määrin työvoimapulaa. Tämä voisi johtua tilanteesta, jossa iso osa henkilöstöä joutuisi karanteeniin, sairastuisi yhtäaikaisesti tai jäisi kotiin esimerkiksi päiväkodin ollessa kiinni. Työntekijöiden valmiutta auttaa näissä tilanteissa yli Osuuskaupan toimialarajojen on kartoitettu, ja tällä hetkellä noin 200 työntekijää on siirtymässä ravintoloista kaupan puolelle. Lomautuksia pyritään välttämään myös hyödyntämällä työehtosopimuksessa olevia mahdollisuuksia työaikajoustoihin, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan ABC- ja matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari.

Tällä hetkellä Osuuskaupan Oksa-ravintolat, Hesburgerit sekä Sokoksen ja ABC:n ravintolat pidetään auki, mutta muutamien yksiköiden aukioloaikoihin on tullut supistuksia. Ajankohtainen tieto toimipaikkojen aukioloajoista ja mahdollisista sulkemisista päivittyy osoitteessa pirkanmaanosuuskauppa.fi julkaistuun uutiseen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, ABC- ja matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari, mikko.hautasaari@sok.fi, 010 76 70080