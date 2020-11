Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä muistuttaa maskien käytön tärkeydestä

Pirkanmaan koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on laskenut viime viikosta ja on Pirkanmaalla nyt 20,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten osuus testatuista on puolen prosentin tasolla.

Uusia tartuntoja todettiin Pirkanmaalla viikolla 46 yhteensä 66. Tartunnan lähde jäi nyt joka kolmannessa eli 22 tapauksessa tuntemattomaksi. - Tuntemattomien tartuntalähteiden vuoksi on perusteltua käyttää maskia laajamittaisesti turvavälien lisäksi myös Pirkanmaalla. Maskia kannattaa käyttää myös sekä busseissa että takseissa, toteaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand. Oppilaitostartuntojen ilmetessä on käytössä maskisuositus koulutyössä määräaikaisesti kahdeksi viikoksi sen lisäksi, että altistuneet määrätään karanteeniin. Suositus on silloin vahva niin oppilaille kuin henkilökunnalle. Ikäihmisten tartunnat lisääntyneet Viime viikon tapauksista 15 tuli perhepiiristä, viisi tapausta kahdesta eri oppilaitoksesta ja neljä ystävän tapaamisesta. Neljä tapausta tuli neljältä eri työpaikalta, kolme sosiaali- ja terveydenhuollosta ja loput kolme yksittäisistä lähteistä. Ulkomailta tuli kaikkiaan kymmenen tartuntaa. Alueellinen pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että joulun valmisteluissa otetaan huomioon ikäihmisten tartuntojen erityinen riski. Ikääntyneiden koronatartuntojen osuus on selvästi kasvanut alkusyksystä. Myös sairaalahoitoa saaneiden määrä on kasvanut koko Taysin erityisvastuualueella. On hyvä muistaa, että perhepiirissä ikäihmisiä tavattaessa kasvomaski suojaa sekä käyttäjäänsä että ympärillä olevia.

