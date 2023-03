Pirkanmaan psykiatrihankinnan taustalla väestön palvelujen turvaaminen kriittisessä tilanteessa

Hankinnan tavoitteena on ollut se, että hyvinvointialue pystyy kaikissa oloissa turvaamaan pirkanmaalaisten mielenterveyspotilaiden ja -asiakkaiden palveluiden riittävän saatavuuden. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat uhanneet tätä tavoitetta Pirkanmaalla jo pitkään. Ongelma on sekä alueellinen että kansallinen.

- Nyt hankittu lääkäripalvelu ostetaan henkilöstövuokrauksena ja vastuu palvelun järjestämisestä ja työntekijöiden ohjaamisesta on kokonaisuudessaan hyvinvointialueella. Järjestely on välttämätön, kunnes jo käynnistetyt muut toimenpiteet tuovat helpotuksen henkilöstön saatavuuteen. Viimeisen vuoden aikana noin kymmenen prosenttia aikuisten psykiatrian lääkärityövoiman osuudesta on tuotettu muulla kuin omalla henkilöstöllä, sairaaloiden osastot pääosin omin voimin. Palvelujen kysyntä on voimakkaasti lisääntynyt muun muassa pandemian aiheuttaman kuormituksen vuoksi. On syntynyt jonoa, jota puretaan nyt mahdollisimman nopeasti, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Strategiaan perustuvan aluehallituksen hankinnan ennakoitu arvo oli 10 miljoonaa euroa vuosittain. Ennakoidun arvon laskemiseen on käytetty vallitsevan tavan mukaan suurinta mahdollista maksettavaa kokonaiskorvausta. Toteuma voi olla käytännössä pienempi tai hieman suurempi.

Hankinta ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta. Hankinnassa palvelun hinnat on vahvistettu, mutta palvelun täsmällinen määrä on jätetty avoimeksi. Hyvinvointialue tilaa palvelua oman tarpeensa ja palveluntuottajan kapasiteetin mukaisesti. Hyvinvointialue hankkii ostopalveluja täydentääkseen omia resurssejaan ja vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään.

Hyvinvointialue pyrkii edelleen aktiivisesti rekrytoimaan palvelukseensa lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa.

- Tavoitteemme on ennen kaikkea turvata kriittiset palvelut. Tähän tarvitsemme sitoutunutta omaa henkilöstöä, mutta myös yksityisiä palveluntuottajia, konsernipalvelujohtaja Juhani Sand toteaa.

Hyvinvointialue on jo käynnistänyt toimenpiteet, joilla tehdään kokonaisselvitys psykiatrian tilanteessa Pirkanmaalla. Selvityksellä pyritään ratkaisemaan sekä palvelujen kysynnän ja tarjonnan että henkilöstön saatavuuden haasteita. Yhteistyöllä pystytään turvaamaan psykiatristen potilaiden välttämätön hoito, kuten hyvinvointialueen vastuulle on annettu.

- Selvitys etsii ongelmien juurisyyt ja tuottaa ehdotukset, joilla voidaan varmistaa sairaiden ja apua tarvitsevien mahdollisimman hyvä hoito, sanoo sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen.