Pirkanmaan vuodeosastoja valmistellaan keskitettäväksi isompiin kokonaisuuksiin – sairaansijaselvitys hyväksyttiin jatkotyön pohjaksi

Sairaansijaselvityksen perusteella raskainta ja vaativinta erikoissairaanhoitoa keskitetään Tays Keskussairaalaan Kaupin kampukselle. Hatanpään ja Valkeakosken kampuksilla ja rajatummin Sastamalan kampuksella on perusteltua ja välttämätöntä jatkaa päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgista toimintaa sekä muiden erikoisalojen toimintoja. Näiden kampusten vuodeosastojen käyttö on tarkoituksenmukaista painottaa perustason geriatriseen kuntoutuksen ja palliatiivisen hoidon kasvaviin tarpeisiin.

Perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan uudistamisessa pyritään toimintakulttuurin muutokseen, jossa tavoitteena on aina kotiuttaa asiakas, jos se on terveyden ja toimintakyvyn kannalta mahdollista. Pirkanmaan hyvinvointialueella perusterveydenhuollossa on tällä hetkellä 16 vuodeosastojen toimipistettä. Vuodeosastojen suunnittelua jatketaan niin, että jatkossa Pirkanmaalla olisi 8-9 vuodeosastoa, joihin olisi alueen asukkailla kohtuullinen matka-aika autolla. Näin olisi myös mahdollista muodostaa riittävän kokoisia ja nykyistä kustannustehokkaampia yksiköitä, jotka eivät ole henkilöstöpulan pahentuessa liian haavoittuvia.

Sairaalareformin kokonaisuutta käsitellään syksyllä palveluiden verkoston yhteydessä. Myös vuodeosastotoiminnassa tavoitellaan kahden prosentin tuottavuutta vuosittain.

Palvelujen verkoston periaatteita esitetään aluevaltuustolle

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan jatkossa suunnitella muiden julkisten tai kaupallisten palveluiden yhteyteen. Tavoitteena on luoda luontevia, saavutettavia osaamiskeskittymiä yhteistyössä kuntien maankäytön ja liikennesuunnittelun kanssa. Erityisesti isot moniammatilliset sote-asemat suunnitellaan liikenteellisiin solmukohtiin. Sähköisten ja liikkuvien palvelujen suunnitellaan korvaavan kokonaan tai osittain joitakin nykyisiä fyysisiä palvelupisteitä, todetaan palvelujen verkoston suunnittelun periaatteissa, joita aluehallitus esittää aluevaltuustolle.

Hyvinvointialueen palveluiden verkoston kehittämisen yleiset periaatteet olisivat asiakaslähtöisyys, saatavuus ja saavutettavuus, väestön palvelutarpeen muutokset, alueelliset osaamiskeskittymät, palveluiden monimuotoisuus, kustannustehokkaat palvelut ja tilat sekä laaja-alainen yhteistyö.

Valiokunnat, vaikuttamistoimielimet ja jaostot käsittelevät palvelujen verkoston periaatteita kesän aikana ja aluevaltuusto elokuussa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään raportin pohjalta

Aluehallitus hyväksyi maanantaina psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden väliraportin jatkovalmistelun pohjaksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitojonojen purkua varten perustetaan uusi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen työryhmä. Hoidon järjestämisessä hyödynnetään muun muassa täyttämättömiin vakansseihin varattua rahoitusta. Väliraportissa esitetään myös, että Tays Keskussairaalan osaksi valmistuvassa uudessa psykiatrisessa sairaalassa uudistetaan työnjakoa moniammatillisuutta hyödyntämällä ja tehostetaan psykiatrien työtä.

Työntekijöiden pysäköintikäytännöt yhdenmukaistuvat

Hyvinvointialueelle hyväksyttiin maanantaina myös yhtenäinen pysäköintipolitiikka. Se tähtää oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun ja saavutettavuuteen kaikissa hyvinvointialueen kohteissa. Sillä ylläpidetään ja kehitetään myös toimivaa ja kestävää työmatkaliikaliikkumista. Avoimesti tehdyt pysäköintilinjaukset tukevat myös henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työssä pysymistä.

Tuomi Logistiikasta tulossa tytäryhtiö

Aluehallitus päätti maanantaina esittää aluevaltuustolle, että se lakkauttaa Tays Kehitysyhtiön. Niin ikään aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättäisi ostaa Tampereen kaupungilta 256 040 kappaletta Tuomi Logistiikan osakkeita. Tällä kaupalla logistiikkayhtiöstä tulisi hyvinvointialueen tytäryhtiö, koska hyvinvointialue olisi yhtiön enemmistöosakas. Kauppahinta kokonaisuudessaan olisi noin 1,8 miljoonaa euroa.

Lassi Kalevan tilalle konserni- ja toimitilajaoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Veikko Vallin.

Myös muut aluehallituksen esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.