Pirkkolan liikuntapuistolla synttärikekkerit

Paloheinässä hiihdetään, Helsingin tekojäät luistelukunnossa 30.11.2018 12:00 | Tiedote

Helsingin Paloheinässä lumetettu latu on hiihtokunnossa. Hiihdettävää on tällä hetkellä noin 800 metrin verran, ja hyväkuntoinen latu on myös valaistu iltahiihtäjiä huomioiden. Helsingin kaikki kuusi tekojääkenttää ovat luistelukunnossa. Brahenkentällä, Kontulassa, Käpylässä, Lassilassa, Oulunkylässä ja Pukinmäessä on kaikissa yleisöluisteluaikoja.