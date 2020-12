Pitkä odotus on päättymässä – ylöjärveläiset saamassa oman Prisman

Ylöjärveläisten vihreät ostosunelmat ovat saamassa seinät ympärilleen: Pirkanmaan Osuuskauppa selvittää Prisma-hankkeen edellytyksiä tällä hetkellä yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Parhaimmillaan rakennustyöt voivat alkaa jo noin vuoden kuluttua. Prisma-valikoima tuodaan ylöjärveläisten saataville kuitenkin jo ensi viikolla.

Oma Prisma on ollut ylöjärveläisten toiveissa jo vähintään yhtä kauan kuin siihen liittyviä selvityksiä on tehty Pirkanmaan Osuuskaupassa: Prismaa on pyöritelty Ylöjärvelle selvästi yli kymmenen vuoden ajan. Markkina on kuitenkin ollut tähän saakka Prisman hypermarket-konseptille liian pieni, eikä hanketta ole kiinnostuksesta huolimatta päästy edistämään. Tarpeisiin on sen sijaan pyritty vastaamaan esimerkiksi laajentamalla S-marketia.

S-marketin laajentaminen toimii lähtökohtana myös uudelle Prisma-hankkeelle, jota parhaillaan suunnitellaan. Ylöjärven keskustan puolelle kaavailtu laajennusosa toisi myymälän reilulla 5 000 lisäneliöllä Prisman konseptiin sopivaksi. Mallia Ylöjärven Prismalle näyttää muun muassa vastikään Pirkkalaan valmistunut kaima.

Prisma rakentuu paikallisuudelle

Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä on ollut tiiviisti mukana Ylöjärven Prisman taustatyössä:

– Olemme tutkineet alueen markkinaa ja havainneet siinä selvän Prisman mentävän aukon. Uuden yksikön sijaintia on pohdittu monelta kantilta, ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut nykyisen S-marketin laajennus.

– Ylöjärven Prisma-hanketta on viety aktiivisesti eteenpäin viimeisen reilun vuoden ajan ja nyt olemme iloksemme siinä vaiheessa, että pääsemme kertomaan hankkeesta yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa. Tulevan Prisman kaavoitusta ollaan käynnistämässä, jonka myötä hankkeen kokonaisuus ja yksityiskohdat tarkentuvat. Selvää on, että Ylöjärven Prisma-hanke tulee ohjaamaan Ylöjärven ostovoiman yhä paremmin omaan kaupunkiin. Hanke vie osaltaan Ylöjärven keskustan kehittämistä merkittävästi eteenpäin ja se on merkittävä piristysruiske Ylöjärven kaupallisille palveluille sanoo Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki.

Prisma-kaavoituksen saadessa vihreää valoa Prismaa aletaan suunnitella yhdessä paikkakunnan asiakkaiden kanssa.

– Varmaa on vasta se, että panostamme ainakin valikoiman paikallisuuteen. Ylöjärvellä on paljon hienoja tuottajia, joiden kanssa haluamme ehdottomasti tehdä yhteistyötä. Yhteydenottoja on siis varmasti tulossa lähiruokalähettiläämme, joka metsästää valikoimiimme uusia lähituotteita, Ville hymyilee.

Noutolokerosta Prisma-ostokset saa jo ennen joulua

Jos Prisma-hanke etenee toivotussa aikataulussa, avajaisia voidaan viettää vuodenvaihteen 2022–2023 tienoilla.

Malttamattomimmille Prisman ystäville on kuitenkin hyviä uutisia jo tälle vuodelle: Ylöjärven S-marketille pystytetään joulukuun puolivälissä ruoan verkkokaupan noutolokerikko, johon ostokset voi tilata Lielahden Prisman valikoimasta. Ruoho alkaa siis vihertää jo tänä vuonna myös Ylöjärven puolella.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 76 70079

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki, timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi, 050 351 6507

Kuva:

Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy