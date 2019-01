Pitkään lunastamatta ollut 190 000 euron lottovoitto löysi omistajansa

Arvoltaan 190 000 euron kuponki Loton kierrokselta 40/2019 lunastettiin viime viikolla Veikkauksen pääkonttorilla.

Kerroimme joulukuussa, että Loton kierroksen 40/2018 oli lunastamatta poikkeuksellisen suuria voittoja.

Arvoltaan 190 000 euron Lotto-kuponki, josta löytyi toinen kierroksen 6+1 -tuloksista on nyt lunastettu. Peli oli pelattu syksyllä Helsingissä Kasarmintorin S-marketissa.



- Yleensä tämän kokoluokan voitot lunastetaan melko nopeasti, mutta tämän kanssa otti vähän enemmän aikaa. Siihen on se yksinkertainen syy, että voittaja ei tiennyt yhtään mitään voitostaan. Hän oli tarkistuttanut kerralla useamman vanhan kupongin ja yhdestä oli sitten tämä suurvoitto löytynyt, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula kertoo.



- Voittaja haluaa pitää hyvin matalaa profiilia eikä kommentoida sen enempää, mutta voittajakahveilla hän kuvaili tuntojaan uskomattomiksi. Mikäli hän olisi käyttänyt Veikkaus-korttia, voitto olisi maksettu suoraan pankkitilille eikä arvokas lottokuponki olisi kulkenut reissussa mukana.



Veikkauksen lunastamattomista voitoista on vanhenemassa tämän viikon lauantaina 23 600 euron voitto Eurojackpotista. Salon Perniöntien ABC:llä pelattiin vajaa vuosi sitten Eurojackpotin kimpparivi, jolla voitettiin helmikuun ensimmäisen perjantain arvonnassa 236 000 euroa. Yhdeksän osuutta on löytänyt omistajan, mutta yksi on edelleen lunastamatta.



- Tuo 23 600 euron tosite on jossain. Omistaja on todennäköisesti hukannut sen tai unohtanut johonkin pölyttymään. Voitto vanhenee 2.2, joten vielä olisi muutama päivä aikaa lunastaa tuo muhkea rahasumma. Kannattaa siis tarkistaa kukkarot ja kirjahyllyt, josko sieltä löytyisi melkoisen arvokas paperilappunen. Toivotaan että tämäkin voitto löytäisi omistajansa, sanoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Tällä viikolla Loton potissa on 15 miljoonaa euroa. Yhdelle pelaajalle osuessaan tämä voitto olisi pelin historian suurin.

Lotto