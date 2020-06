Pitkänlahdenkadun toinen ajokaista suljetaan työmaan vuoksi 

Pitkälahdenkatu 37 kohdalla toinen ajokaista suljetaan 6.7.2020 alkavasta viikosta eteenpäin tontin uudisrakennustyömaan vuoksi.

Ajokaista Vöyrinkadulta Konepajankadulle päin on suljettu.Toiseen suuntaan ajokaista on auki normaalisti. Tonteille ajo on sallittu. Lisäksi muutama pysäköintipaikka Pitkänlahdenkadun varrelta on pois käytöstä.

Liikennejärjestelyt ovat voimassa kesäkuuhun 2021 saakka.