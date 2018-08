Pitkävedosta yli 36 000 euroa Lahteen kolmen kohteen rivillä

Kolmen kohteen pitkävetorivi toi yli 36 000 euron voiton lahtelaisella huoltoasemalla pelattuun riviin. Rivipanos oli tasan 400 euroa ja kohteet Brasilian jalkapallon ensimmäisen puoliajan tuloksia.

Jokaisessa kolmesta ottelusta oli vierasjohto tauolla, joka merkitsi rivin tärppäämistä kertoimella 91,96. Se puolestaan toi tasan 36 784 euron voiton, kun rivipanos oli 400 euroa. Koska voittaja käytti Veikkaus-korttia, voitto on tullut automaattisesti pelaajan tilille.

Kaikki ottelut olivat Campeonato Brasileiron Série A:sta. Kussakin ottelussa tehtiin ensimmäisellä jaksolla yksi vierasmaali eli kunkin puoliaikatulos oli 0-1-tilanteella kakkonen. Kaksi otteluista eli Chapecoense-Gremio (1-1) ja Bahia CA Mineiro (2-2) päättyi tasan, mutta kolmannessa - Cruzeiro-São Paulo - merkiksi tuli kakkonen lopputuloksella 0-2.

Pitkävedossa panos voi olla 0,10 – 1 000 euroa, mutta pelin kokonaishinnan on oltava vähintään yksi euroa. Alle euron panoksia käytetään järjestelmissä, jolloin euron vähimmäishinta täyttyy. Pelissä voidaan valita 1-10 kohdetta, joiden kertoimien tulosta muodostuu voittokerroin. Pitkävedon enimmäisvoitto on miljoona euroa. Pitkäveto alkoi marraskuussa 1993. Se on Veikkauksen vanhin vedonlyöntipeli.

Lahden voittorivi:

0265 Chapecoense – Gremio 1 pa. 2 1 - 1 (0 - 1)

0280 Cruzeiro – São Paulo 1. pa. 2 0 - 2 (0 – 1)

1428 Bahia – CA Mineiro 1. pa. 2 2 - 2 (0 - 1)

Rivipanos: 400,00 euroa

Kerroin: 91,96

Voittosumma: 37 784,00 euroa