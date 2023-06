Pitko ympäristövaliokunnan johtoon ja Hyrkkö valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajaksi

Toisen kauden kansanedustaja, oululainen Jenni Pitko valittiin ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi.

– Seuraavan neljän vuoden aikana luonnontilan parantamisessa täytyy ottaa käyttöön nykyisten työkalujen lisäksi markkinaehtoisia mekanismeja. Tiedämme, että halua luonnonsuojeluun riittää: tämä näkyy siinä, että valtion vapaaehtoiset luonnonsuojeluohjelmat ovat olleet erittäin suosittuja. Esimerkiksi velvoittavan ekologisen kompensaation käyttöönotto loisi markkinoita luonnon suojelulle ja ennallistamiselle, Pitko sanoo.

Toisen kauden kansanedustaja, espoolainen Saara Hyrkkö valittiin valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.

– Suomen talous on saatava kuntoon, mutta ei sellaisilla keinoilla, joiden hintalappu huomenna on suurempi kuin säästö tänään. Uudistamalla taloutta on mahdollista torjua eriarvoisuutta, vahvistaa työllisyyttä ja parantaa ympäristön tilaa. Huolenani on, että pian valittava hallitus tekee juurikin päinvastoin. Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajana tulen tekemään kaikkeni, jotta tiukkoinakin taloudellisina aikoina uskallamme panostaa koulutukseen ja torjumme lapsiperheköyhyyttä tehokkaasti, Hyrkkö sanoo.







Muut valiokuntapaikat jaettiin seuraavasti:







Suuri valiokunta: varsinainen Maria Ohisalo, varajäsen Atte Harjanne

Perustuslakivaliokunta: Fatim Diarra

Ulkoasiainvaliokunta: Pekka Haavisto

Valtiovarainvaliokunta: (vpj) Saara Hyrkkö, varajäsen KristaMikkonen

Tarkastusvaliokunta: Hanna Holopainen

Hallintovaliokunta: Sofia Virta

Lakivaliokunta: Maria Ohisalo

Liikenne- ja viestintävaliokunta: Atte Harjanne

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Tiina Elo

Puolustusvaliokunta: Hanna Holopainen

Sivistysvaliokunta: Inka Hopsu

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Bella Forsgrén

Talousvaliokunta: Oras Tynkkynen

Tiedusteluvalvontavaliokunta: Atte Harjanne

Tulevaisuusvaliokunta: Krista Mikkonen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Fatim Diarra

Ympäristövaliokunta (pj): Jenni Pitko