Pizza Cartel kasvaa voimalla: kymmenen uutta kartelliravintolaa avaa ovensa tällä viikolla yhteistyössä Metro-tukun kanssa

Ravintola-ala on kriisissä, yrittäjillä maksuvaikeuksia ja yhä useammat ravintolat joutuvat sulkemaan. Uutta paloa ja tekemisen meininkiä alalle tuovat voimansa yhdistäneet Pizza Cartel ja Wihurin Metro-tukku, jotka tarjoavat yrittäjille mahdollisuutta uudenlaiseen ansaintamalliin. Ideana on, että ravintolat tarjoavat asiakkaille oman menunsa ohella myös Pizza Cartelin resepteillä ja raaka-aineilla valmistettuja laatupizzoja.

Pizza Cartel auttaa ravintolat uuteen vauhtiin

Wihurin Metro-tukun valituille ravintoloille tarjoama Pizza Cartel -starttipaketti on herättänyt alalla paljon kiinnostusta. Kampanjan kautta kartelliin on valittu mukaan jo kymmenen uutta lähiöravintolaa.

”Osa konseptiimme mukaan lähteneistä ravintoloista on ollut nyt suljettuina. Yhteistyömme alkaessa ravintolat heräävät jälleen eloon, avaavat ovensa ja kutsuvat lomautetut työntekijänsä takaisin. Toiminnan voi aloittaa nopeasti: koulutamme yritykset etänä ja toimitamme heille tarvittavan reseptiikan. Tuotteet ravintolalle toimittaa Metro-tukku”, kuvaa Pizza Cartelin perustaja, Michelin-kokki Pertti Kallioinen.

”Pizza myy aina. Esimerkiksi turkulainen ravintola, joka juuri aloitti Pizza Cartel -yrittäjänä, kolminkertaisti yhdessä viikonlopussa normaalin viikonloppumyyntinsä”, Kallioinen jatkaa.

Wihurin Metro-tukku ja Pizza Cartel haluavat tukea ravintolayrittäjyyttä – vielä ehtii mukaan

Wihurin Metro-tukku on tehnyt yhteistyötä Pizza Cartelin kanssa sen alkutaipaleelta lähtien. Tukulla on Pizza Cartelin toiminnassa merkittävä rooli. Tukun kautta pizzeriat saavat hankittua oikeat raaka-aineet, ja samalla Pizza Cartelille välittyvät reaaliaikaisesti kartellin tuotteiden tukkuostojen tiedot.

”Wihurin Metro-tukku haluaa tukea asiakkaitaan hankalassa tilanteessa ja auttaa heitä menestymään myös koronan kurittaessa. Yhteistyö Pizza Cartelin kanssa on helppo ja turvallinen tapa aloittaa ruoan ulosmyynti tai uudistaa omaa, olemassa olevaa take away -listaa“, kertoo avainasiakaspäällikkö Tomi Ylä-Rautio Wihurin Metro-tukusta.

”Meillä on mahdollisuus ottaa lisää kiinnostuneita yrittäjiä mukaan konseptiimme vielä viikolla 13. Jos kiinnostus heräsi, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta”, Pertti Kallioinen kehottaa.





Haluatko mukaan Pizza Carteliin? Täytä lomake https://kampanja.emetro.fi/fi/yrittaja-uudista-toimintaasi-liittymalla-pizza-carteliin