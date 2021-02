Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja jopa hieman koko maan tilannetta valoisammat (saldoluku 6, koko maassa 3). Näkymät ovat parantuneet reilusti viime syksynä toteutetun pk-yritysbarometrin tilanteesta, jolloin yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli -14. Yritysten arvioiden mukaan liikevaihto tulisi kasvamaan tänä vuonna, mutta kannattavuuden odotetaan sen sijaan hieman laskevan. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset ovat jälleen positiiviset.

Osaajapula vaivaa koronaviruksesta huolimatta

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on pitkään ollut haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Osaajapula ei ole kadonnut, vaikka koronavirus onkin hieman pienentänyt yritysten työvoiman tarvetta. Työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este 11 %:lla vastaajayrityksistä, 44 %:n toimintaa se rajoittaa jonkin verran. 45 %:lla vastaajayrityksistä on riittävästi osaavaa työvoimaa. Vuotta aikaisemmin osaavan työvoiman saatavuus oli merkittävä kasvun este 16 %:lla vastaajayrityksistä ja rajoitti kasvua jonkin verran 53 %:ssa vastaajayrityksistä. Työvoiman saatavuusongelmat eivät siis ole tällä hetkellä yhtä suuria kuin vuotta aikaisemmin, mutta yhä merkittäviä.

Suosituimmat tavat turvata osaavan työvoiman saatavuus ovat henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen, alihankinta- ja toimittajaverkostojen aiempaa suurempi hyödyntäminen sekä uuden työvoiman palkkaaminen.

Viidennes eli hieman aiempaa useampi pk-yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Lomautukset ovat suosituin toimenpide, mutta myös työaikajärjestelyt ja liiketoiminnan karsimien ja keskittyminen yrityksen ydinalueelle ovat varsin yleisiä sopeutustoimia.

Korona ei ole kadottanut pk-yritysten kasvuhakuisuutta

Arviot innovaatioista ja investoinneista ovat Pohjanmaan ELY-keskusalueella valoisammat kuin koko maassa keskimäärin. Alueen pk-yritykset odottavat suurta kasvua innovaatioihin, tuotannon ja tuotteiden kehitykseen seuraavan vuoden ajalle (saldoluku 24). Investointien arvioidaan kuitenkin pienentyvän (saldoluku -8). Vastaajayrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia on 8 % ja kasvuhakuisia 34 %. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä yrityksiä on 34 % ja ilman kasvutavoitteita on 21 % vastanneista. Toimintansa lopettavia on 2 %.

Yritysten rahoitustarpeet ovat barometrin mukaan säilyneet samansuuntaisina vuotta aikaisempaan nähden. 26 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Suosituin ulkopuolisen rahoituksen käyttötarkoitus on kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit.

Kevään 2021 pk-yritysbarometrin tiedot on kerätty joulu-tammikuun aikana. Pohjanmaan ELY-keskusalueella vastaajayritykset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: palvelut 54 %, kauppa 17 %, rakentaminen 14 % ja teollisuus 15 %. Tekstissä esitetty saldoluvun käsite kuvaa positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta.