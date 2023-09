Pk-yritysten suhdannenäkymät Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kirkastuneet viime kevääseen nähden

Henkilökunnan määrän, liikevaihdon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksen arvioidaan kasvavan seuraavan vuoden aikana, mutta kannattavuuden ja investointien arvon pelätään pienentyvän. Kannattavuutta lukuun ottamatta eri osa-alueiden arviot ovat Pohjanmaan ELY-keskusalueella koko maan tilannetta valoisammat.

Kolmannes Pk-yritysbarometriin vastanneista arvioi olevansa kasvuhakuisia tai voimakkaasti kasvuhakuisia. Tarve hankkia rahoitusta on Pk-yritysbarometriin vastanneiden yritysten joukossa pienentynyt viime kevääseen nähden. Edelleen suurin osa rahoitustarpeista aiheutuu kone-, laite- tai rakennusinvestoinneista. Tarve hankkia käyttöpääomaa suhdanteista tai kireästä tilanteesta johtuen on lisääntynyt kevään tilanteeseen nähden, kun taas kehittämishankkeisiin liittyvät rahoitustarpeet ovat pienentyneet.

Pk-yritysten kehitystarpeet painottuvat kyselyn mukaan markkinointiin ja myyntiin sekä henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen. Merkittävimmät kehittämisen esteet ovat työvoiman saatavuus (24 %:lla vastaajista) sekä yleinen suhdannetilanne.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kielteisesti puoleen kyselyyn vastanneista yrityksistä. Kielteiset vaikutukset liittyvät tällä hetkellä erityisesti yleisen epävarmuuden aiheuttamaan investointien tai investointiaikeiden vähenemiseen.

Yrityksissä on kasvutavoitteita ja TKI-toimintaa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta

Syksyn Pk-yritysbarometrissa selvitettiin tällä kertaa erityisesti yritysten kasvutavoitteisiin ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä seikkoja. Yli puolella kyselyyn vastanneista yrityksistä liikevaihdon kasvutavoite oli vuonna 2022 alle 10 prosenttia, kolmanneksella 10–19 prosenttia.

15 prosentilla vastaajayrityksistä oli TKI-toimintaa joko ostopalveluna tai oman henkilöstön avulla. Niissä yrityksissä, joissa on TKI-toimintaa, on hyödynnetty myös julkista tukea: yli 80 prosenttia on hakenut viimeisen vuoden aikana tukea paikallis- tai alueviranomaisilta, kuten ELY-keskuksesta ja yli kolmannes Business Finlandista. Innovaatiotoiminnan kehittämistarpeet liittyvät yleisimmin yhteistyö- ja verkosto-osaamiseen, liiketoimintaosaamiseen ja uusiin liiketoimintamalleihin sekä digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen.

Kyselyyn vastasi Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) reilut 200 yritystä. Vastaajayritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: palvelut 58 %, kauppa 13 %, rakentaminen 7 %, teollisuus 22 %.

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.