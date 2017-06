PlusTerveys laajentaa toimintaansa Etelä-Pohjanmaalla

Nimityksiä PlusTerveydessä 16.5.2017 11:28 | Tiedote

Tradenomi Pirjo Savolainen on nimitetty PlusTerveys Oy:n henkilöstöpäälliköksi 21.3.2017. Pirjo Savolainen on aikaisemmin toiminut henkilöstöpäällikkönä ja palkkahallinnon asiantuntijana muun muassa Eilakaislalla. Heidi Mäkinen on nimitetty PlusTerveys Oy:n palvelupäälliköksi 1.5.2017 alkaen. Hän vastaa PlusTerveyden sisäisen asiakaspalvelun organisoinnista ja kehittämisestä. Heidi Mäkinen toimi aiemmin PlusTerveydessä liiketoiminta-assistenttina.