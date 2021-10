Podit® Originals ”Bisnekset kasvuun ” -podcastissa Iwo Zakowski laukoo: ”Jos sä et pyri tekemään parempaa, niin sä jossain vaiheessa oot vaan – turha.”

Tomi Hilvon ja Mika D. Rubanovitschin Podit® Originals sarjan ”Bisnekset kasvuun” toisessa jaksossa on vieraana Burger Kingin johtaja, Iwo Zakowski, joka on maailman ehkä menestyneimmän kampanjan nimeltä ”Moldy Whopper” takana.

Iwo kertoo siitä, kuinka Burger King teki ison satsauksen globaalisti ja poisti säilöntäaineet tuotteistaan. Kampanjoita tehtiin muutamia, eikä ne kiinnostanut ketään. Burger Kingillä oli yksi avoin brief toimistoille, jonka mukaisesti ruoka on puhdasta, siinä ei ole keinotekoisia säilöntäaineita. Noin kymmenen toimistoa globaalisti teki briefien parissa töitä.

Islannissa on olemassa real stream, jossa striimataan kuinka McDonaldsin hampurilainen ja ranskalaiset näyttävät samalta kuin kymmenen vuotta sitten. Ajatus Moldy Whopper -kampanjaan lähti siitä, että tehdään asia toisinpäin eli kauneinta on se, että tuote menee pilalle ja itseasiassa homehtuu. Eli kampanjassa tuote homehtuu kauniisti ja näyttävästi.

Iwo myös kertoo prosessista, kuinka tällainen idea myydään sisäisesti. Hän kertoo siitä, kuinka on joutunut puolustamaan kampanjaa lukuisissa komiteoissa, jotka halusivat itse asiassa tappaa kampanjan. Päällimmäisenä hän mainitsee silloisen pomonsa vaimon mielipiteen.

Hän kertoo myös Burger Kingin legendaarisesta globaalista ex-markkinointijohtajasta Fernando Machadosta ja kuinka hän pystyi tekemään mistä tahansa ideasta paremman ja kuinka Fernando tuki Iwoa, vaikka organisaatiosta tuli piiskaa kampanjan takia.

Iwon mukaan Burger Kingillä kenenkään bonustavoitteissa ei ole tavoitteena saada palkintoja mainonnalla. Mutta heillä on vahva usko siihen, että luovalla idealla saadaan enempi vaikutusta. Iwon mukaan on olemassa myös tutkimuksia, että palkitut kampanjat ovat huomattavasti tehokkaampia.

Podcastissa Iwo paljastaa pari asiaa, joista hänen mukaansa ei ehkä pitäisi puhua. Paljastukset liittyvät siihen, miten huippuihmiset toimivat tai ajattelevat työympäristöstä. Jaksossa analysoidaan myös suomalaisia start-upeja ja Iwo sanookin, että tärkein asia on se, että myytävä tuote on kunnossa: ”Jos tuote on huono, niin et sä hyvällä markkinoinnilla tee mitään”.