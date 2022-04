Pohjalaisjokien tulvariski keskimääräistä suurempi

Pohjalaisjokien kevättulvasta voi tulla keskimääräistä suurempi ja alueella on myös jääpatoriskiä esimerkiksi Kyrönjoella. Maaliskuun lopun ja huhtikuun alun keskimääräistä kylmempi sää on viivästyttänyt lumen sulamista. Lumen vesimäärät ovat vielä suuria ja huhtikuun lumisateet ovat paikoin lisänneet lumimääriä. Mikäli säätilassa tapahtuu äkillinen lämpeneminen, on todennäköistä, että tulva nousee nopeasti ja selvästi tavanomaista korkeammalle. Tulvahuipun lopullinen suuruus riippuu lähiviikkojen lämpötiloista ja sademäärästä.

