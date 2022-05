Pohjalaiskirjailijan odotettu dekkaritapaus myynyt jo 36 000 kappaletta Ruotsissa – Kivipuiston tyttö ilmestyy suomeksi 25.7.

Älä sano mitään on kertovan tietokirjallisuuden mestariteos – Wind of Change -podcastista tunnetun huippujournalistin laatukirjallisuutta saatavilla ensimmäistä kertaa suomeksi 9.5.2022 09:50:23 EEST | Tiedote

The New Yorkerissa tutkivana journalistina työskentelevän Patrick Radden Keefen Älä sano mitään – Tositarina menneisyydestä, murhasta ja Pohjois-Irlannista (Gummerus) on henkeäsalpaavan jännittävä, toteutukseltaan ainutlaatuinen tietokirja Pohjois-Irlannin konfliktista. Romaanimainen lukukokemus edustaa 2000-luvun parasta tietokirjallisuutta. Älä sano mitään on ollut kansainvälinen myyntimenestys ja palkittu useilla kirjallisuuspalkinnoilla.