Pohjalaismaakunnissa tehty sinilevähavaintoja sekä merialueilla että sisävesillä (Pohjalaismaakunnat)

Kuluneen viikon aikana Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevilla ELY-keskuksen virallisilla levähavaintopisteillä sinilevää on havaittu hieman Rönnskärsgloppetin rannikkoalueella Märastömmenissä ja Ähtärinjärven Suninsalmessa. Lappajärven Kivitipussa sinilevää havaittiin runsaasti. Lisäksi Raippaluodon sisäosan Revöfjärdenin merialueelta ilmoitettiin asiantuntijan tekemä havainto leväseurantapuhelimeen vähäisestä sinileväesiintymästä. Rotarien sinileväseurannassa sinilevää havaittiin hieman Kaskinen-Siipyy havaintopisteellä.

ELY-keskuksen levähavaintopisteiden lisäksi kuluneen viikon aikana tehtiin runsaasti myös kansalaishavaintoja Järvi&Meriwikiin sekä Vesi.fi-karttapalveluun. Vähäisistä levämääristä on tehty havaintoja Vaasan ja Maalahden rannikkoalueilla Korshamnsfjärdenin ja Storfjärdenin välisellä merialueella sekä Vaskiluodon ja Stenskärsfjärdenin merialueilla. Vöyrissä Pirklotfjärdenin merialueella sinilevää havaittiin hieman. Runsaista sinileväesiintymistä raportoitiin kansalaishavaintoja Vaasan Äspskärsfjärdenillä ja Tuomarinkarinselällä sekä Närpiön Töjbyvikenin merialueilla.

Kansalaishavaintoja on lisäksi tehty myös järvialueilla. Luodonjärvellä sinilevää havaittiin hieman tällä viikolla Lilla Kalvholmenissa ja Mustakarhussa. Vähäisistä sinileväesiintymistä saatiin kansalaishavaintoja myös Lestijärveltä, Evijärveltä ja Alavuden Kätkänjärveltä. Runsaista sinileväesiintymistä tehtiin havaintoja Lappajärven Myllyniemen- ja Huhtiniemenrannalta sekä Lappajärven selältä ja Kurikan Saarijärveltä.

Kansalaiset voivat tallentaa Järvi&Meriwiki-palveluun omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Useamman päivän jatkunut hellesää ja lämmenneet vedet ovat kiihdyttäneet sinilevän esiintymistä. Lisäksi ennustetut ukkoskuurot voivat tuoda mukanaan runsaita vesisateita, joiden mukana vesistöihin valuvat ravinteet voivat lisätä levien esiintymistodennäköisyyttä. Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinileväesiintymiä voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Leväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana. Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Leväepäilyn kohdatessa on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.