Pohjalaismaakunnissa tehty sinilevähavaintoja sekä merialueilla että sisävesillä

Merialueilla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla pisteillä on havaittu hieman sinilevää Pietarsaaren edustalla Ådökatanilla. Vesi.fi-karttapalvelun kautta tulleissa kansalaishavainnoissa ja Järvi&meriwiki-palveluun merkatuissa kansalaishavainnoissa on hieman sinilevää Kristiinankaupungin pohjoispuolella Björkholmenilla, Närpiön pohjoispuolella Båthusgrundilla, Raippaluodon Skarpörenillä, Vaasan ja Uusikaarlepyyn välisillä rannikkoalueilla Iskmo Ön itäpuolella, Maksamaalla Finnholmenissa ja Furuholmenissa sekä Pietarsaaren edustalla Grisselströmmenillä ja Kokkolan seudulla Bysundetin pohjoisosassa. Kokkolan edustalla Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on havainnut hieman sinilevää Lahdenperän uimarannalla. Kansalaishavainnoissa runsaasti sinilevää on merkattu Pietarsaaren seudulla Vanhan sataman edustalle ja Kåtaflaganille.

Sisävesialueilla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla pisteillä on havaittu hieman sinilevää Ähtärin Peränteen venevalkamalla, Kuortaneenjärvellä ja Luodonjärvellä. Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on havainnut hieman sinilevää Hemsjön uimarannalla, Prästlandin uimarannalla ja runsaasti sinilevää Halsuanjärven uimarannalla, Räyringinjärven uimarannalla ja Luodonjärven Hästöskatanilla. Ähtärin ympäristösuojelutoimisto on havainnut hieman sinilevää Ähtärinjärven Ähtärinsalmella. Kansalaishavainnoissa vähäisiä sinileväesiintymiä on merkattu Jurvan Säläisjärven uimarannalle, Kuorasjärven etelä- ja pohjoispuolelle ja Kuortaneen keskustan edustalle kolmeen pisteeseen Kuortaneenjärvelle. Runsaasti sinilevää on arvioitu olevan Kuorasjärven Kallioniementien kohdilla ja Ranta-Töysänjärvellä.

Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Sinieväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi vaihdella nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa.

Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Kepillä voi testata, onko kyseessä sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu levä. Leväepäilyn kohdatessaan on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.

Kansalaiset voivat tallentaa Järvi&Meriwiki-palveluun omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.