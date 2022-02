Pohjalaismaakuntien pohjavesialueet on luokiteltu uudelleen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on saanut valmiiksi pohjavesialueiden uudelleenluokittelun. Muutosehdotuksista järjestettiin kuulemiset kunnittain vuosina 2017–2021. Pohjalaismaakunnissa on yhteensä 369 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 250 on vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita (luokka 1 tai 1E) ja 119 muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka 2 tai 2E).

Kartta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevista pohjavesialueista. Pistemäiset pohjavesialueet (esim. vedenottomäärältään suuret porakaivot) eivät ole kartassa.

E-luokka viittaa merkittävään ekosysteemiin Pohjavesialueista 31:llä tunnistettiin olevan merkittävä pohjavedestä riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi, jonka perusteella ne luokiteltiin E-luokkaan. Useimmiten kyseessä oli lähde-ekosysteemi. – Pohjalaismaakunnissa E-luokan pohjavesialueita on eniten Suupohjan alueella, mutta yksittäisiä E-luokan pohjavesialueita on muuallakin, kertoo ylitarkastaja Tilda Rantataro. Pohjavesialueen E-luokitus ei lisää kohteen suojelua. Kaikki luonnontilaiset lähteet ja niiden lähiympäristöt on suojeltu vesilain ja metsälain nojalla riippumatta siitä, sijaitsevatko ne E-luokan pohjavesialueella tai edes pohjavesialueella. E-merkinnän puuttuminen ei tarkoita, etteikö pohjavesialueella voisi olla merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemeitä, vaan kyse voi olla myös puuttuvista tiedoista. Suurin osa pohjavesialueista säilyi entisellään, vain niiden luokkamerkinnät päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta toimimiseen pohjavesialueilla. Pinta-alaltaan pieniä, vedenhankintamerkitykseltään vähäisiä pohjavesialueita poistettiin luokituksesta 68, ja uusia pohjavesialueita luokiteltiin 18. Uusista pohjavesialueista on tiedotettu kirjeellä niitä maanomistajia, joita asia koskee. Pohjavesialueiden rajaukset löytyvät avoimista paikkatietokannoista – Lähes puolelle pohjavesialueista tehtiin rajausmuutos tai -muutoksia. Suurin osa muutoksista oli teknisiä korjauksia, joilla pohjavesialueen raja pyrittiin hydrogeologisten olosuhteiden salliessa merkitsemään maastossa helposti havaittavaan kohtaan, kuten ojaan tai kiinteistörajaan, selittää ylitarkastaja Tilda Rantataro. Merkittävämpiä, tutkimuksiin perustuvia rajausmuutoksia tehtiin noin 20 prosentille pohjavesialueista. ELY-keskus lähetti muutosehdotusten ollessa kuultavana tiedotteen niille maanomistajille, joiden kiinteistölle pohjavesialueen ehdotettiin laajenevan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tallentanut pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja paikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla (www.syke.fi/avointieto). Pohjavesialueiden rajoja voi tarkastella esim. Karpalo-karttapalvelussa ja Paikkatietoikkunassa. Pdf-muotoiset kartat löytyvät verkosta: Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen. Pohjavesialueiden luokittelu perustuu lakiin Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkasteltiin niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkasteltiin pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: – 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin – 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön – Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Kuvat Kartta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevista pohjavesialueista. Pistemäiset pohjavesialueet (esim. vedenottomäärältään suuret porakaivot) eivät ole kartassa. Lataa

