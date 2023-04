​​Pohjalaismaakuntien sisäosiin ennustetaan tavanomaista kelirikkoa, rannikkoalueilla kelirikko saattaa olla viimevuotista vaikeampi (Pohjalaismaakunnat)​

Myös päällysteiden purkaantuminen on pysynyt alueellamme hallinnassa talven ajan, joten laajamittaisilta paikkaustöiltä on säästytty talven osalta. Viimeisten viikkojen aikana pääteille on alkanut muodostumaan päällystevaurioita kiihtyvällä tahdilla ja laajemmat koneelliset paikkaustyöt on aloitettu pohjalaismaakuntien alueellapääteiden osalta.

Kevään kelirikkoennuste lupaa Etelä-Pohjanmaan, sekä Keski-Pohjanmaan sisäosiin tavanomaista kelirikkoa. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoalueilla kelirikko voi olla viimevuotista vaikeampi. Ennuste perustuu kuluneen talven säätietoihin.Kelirikko riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä ja alueilla voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Kelirikko voi ollajoko tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, tai syvemmälle tierakenteeseen ulottuvaa tien runkokelirikkoa. Pintakelirikossa tien pinta pehmenee tai liejuuntuu, kun taas runkokelirikko voi aiheuttaa laajempia kantavuuspuutteita ja aiheuttaa näin ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle.



Nyt säätiedot näyttävät lämpenevään päin ja kevään tulo on etenemässä.Yöpakkaset sekä tuuliset säät kuivattavat tierakennetta, mikä ehkäisee kelirikon syntymistä.



Sorateille on odotettavissa kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä, sekävähäisissä määrin kelirikosta johtuviatiekohtaisiapainorajoituksia.Teiden painorajoitukset asetetaan tien kunto arvioiden tapauskohtaisesti.



Raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Tien käyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeutensa olosuhteiden mukaan kelirikon edellyttämälle tasolle.



Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin joitakin rajoitusten ylittäviä liikennöintejä, joita ovat muun muassa hälytys- ja tienpitoajoneuvot, reittiliikenteen linja-autot, elintarviketuotannon kuljetukset, talousjätteiden kuljetukset, energiahuollon kuljetukset, myymäläautoliikenne sekä kauppojen päivittäistavarakuljetukset.



Tienkäyttäjien täytyy noudattaa varovaisuutta märillä sorateillä liikkuessaan. Ilmoita liikennettä vaarantavista ongelmista suoraan Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).



Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylä (liikenne.palautevayla.fi) on ensisijainen palauteväylä tien kuntoon liittyvissä asioissa.