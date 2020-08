Pohjalaisteatterit panostavat turvalliseen teatterisyksyyn

Vaasan kaupunginteatteri, Wasa Teater, Seinäjoen kaupunginteatteri sekä Kokkolan kaupunginteatteri haluavat taata kaikille kävijöilleen turvallisen teatterikokemuksen. Teatterit ovat viranomaisohjeistukseen pohjautuen linjanneet yhteisiä ohjeistuksia syyskaudelle.

Pohjalaisteattereissa on seurattu tiiviisti vallitsevaa koronatilannetta sekä viranomaisohjeistuksia. Teattereiden tavoitteena on järjestää yleisölleen elämyksellinen – mutta ennen kaikkea turvallinen – teatterisyksy.

Teattereiden poikkeusjärjestelyt voivat hidastaa palvelujen kulkua, joten yleisöltä toivotaankin pitkämielisyyttä ja malttia teatterissakäyntiin. Yleisöä pyydetään saapumaan ajoissa teatteriin, jotta teatteritiloissa ei pääsisi syntymään jonoja. Teatterisalien ovet avataan hyvissä ajoin ennen näytöksen alkua ja myös väliaikoja on pidennetty.

Kaikkien flunssan oireita kokevien tulisi jäädä kotiin. Mikäli teatterilipun ostanut sairastuu tai on ollut kontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa, voi hän kuluitta vaihtaa lippunsa saman esityksen toiseen näytökseen. Teatterikävijöitä pyydetään huolehtimaan käsihygieniasta ja käsihuuhdetta on tarjolla kaikissa teatteritaloissa. Teattereiden siivousta on myös tehostettu. Maksukorttia suositaan lippukassalla maksuvälineenä, jotta kontaktien määrä saadaan minimoitua. Kasvosuojaimia on saatavilla jokaisessa teatterissa. Katsomoiden asiakaspaikkoja on vähennetty, ja vain noin puolet katsomopaikoista on käytössä. Teattereissa on lisätty aulapalveluhenkilökuntaa, jotka ohjeistavat asiakkaita turvalliseen asiointiin. Aulapalveluhenkilökunnalla on käytössään visiirit ja suojakäsineet. Teatterisaliin saapuminen sekä sieltä poistuminen tapahtuu ohjatusti. Lisäksi asiakkaita ohjeistetaan kuulutuksin. Asiakkaita pyydetään varaamaan väliaikatarjoilut etukäteen.

Kunkin teatterin tarkempiin yleisöohjeistuksiin pääsee tutustumaan teatterin omilla kotisivuilla. Pohjanmaan teattereille kohtaaminen ja yhdessä jakaminen on tärkeää. Näinä aikoina jokaisen on kannettava vastuu, jotta kohtaamisen hetket ovat turvallisia. Yhdessä suuntaamme kohti tulevaisuutta. Teatterit toivottavat yhdessä kaikille asiakkailleen nautinnollisia teatterikokemuksia.

Lisätiedot:

Seppo Välinen | Teatterinjohtaja | Vaasan kaupunginteatteri | 040 575 5231

Markko Heinonen | Teatterinjohtaja | Seinäjoen kaupunginteatteri | 0400 134 744

Marit Berndtson | Administrativ chef | Wasa Teater | 06 320 9312

Juha Luukkonen | Toimitusjohtaja | Kokkolan kaupunginteatteri | 040 806 8296