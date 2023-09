Pohjan Voima Oy:n Kankaanpään Haukkasaloon suunnitellun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu – Hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Pohjan Voima Oy suunnittelee Kankaanpään Haukkasaloon tuulivoimapuistoa ja tuotetun sähkön valtakunnan verkkoon siirtämistä varten 400 kV:n voimajohtoyhteyttä. Hankealueen koko on noin 2 200 hehtaaria, josta tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähkönsiirtoreittien toteuttaminen poistaa metsätalouskäytöstä noin 120–140 hehtaaria toteutusvaihtoehdosta riippuen.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu seuraavia hankevaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–14 MW

Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon on tarkasteltu seuraavia sähkönsiirtovaihtoehtoja:

Vaihtoehto A (VEA): 17,4 kilometrin pituinen uusi voimajohto hankealueen pohjoisosasta pohjoiseen Marjakeitaan hankealueelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Vaihtoehto B (VEB): 17,9 kilometrin pituinen uusi voimajohto hankealueen pohjoisosasta pohjoiseen Marjakeitaan hankealueelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Reitti kiertää Ketistönkankaan alueen.

Vaihtoehdot A2 ja B2 (VEA2 ja VEB2): Vaihtoehdoissa kierretään yksi Marjakeitaan hankealueelle YVA-ohjelmassa suunniteltu tuulivoimalaitospaikka. Vaihtoehdossa VEA2 uuden voimajohdon pituus on noin 18 kilometriä, vaihtoehdossa VEB2 noin 18,5 kilometriä.

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että Haukkasalon tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron keskeiset vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja luontoympäristöön sekä ihmisten elinoloihin. Yhteisvaikutuksia muodostuu sekä alueella jo toiminnassa olevien että suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden kanssa. Vaihtoehdossa VE2 ympäristövaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi voimaloiden vähäisemmän määrän takia.

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle.

Hankkeeseen liittyy myönteisiä työllisyyteen ja aluetalouteen liittyviä vaikutuksia. Haukkasalon tuulivoimahanke kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Hanke tukee ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteita.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

Vihreän siirtymän myötä uusiutuvan energian hankkeita on vireillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tavanomaista enemmän. Esimerkiksi maatuulihankkeita on YVA- ja/tai kaavamenettelyssä vireillä kuusi kappaletta ja lähiaikoina on tulossa vireille noin kahdeksan hanketta.

Lisätietoja:

Susanna Sipilä, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

p. 0295 023 035, susanna.sipila@ely-keskus.fi