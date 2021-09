Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Kansainvälisillä osaajilla on selvä potentiaali työelämässä ­– ongelmana osaamisen tunnistaminen

Koronapandemia toi työvoimapulaan hetkellisen tauon, mutta osaajapulan kiihtyminen on jälleen selkeästi havaittavissa.Vastajulkaistussa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kuvaavassa pk-yritysbarometrissapohjalaisyritykset nimesivät työvoiman heikon saatavuuden yhdeksi suurimmista ulkopuolisista kehittämisen esteistä. Samalla, kun monet työnantajat kärsivät osaajapulasta, ei alueella asuvia kansainvälisiä osaajia tai yleisesti työvoiman maahanmuuttoa, nähdä riittävissä määrin ratkaisuna tarpeiden paikkaamiseksi.

– Työvoiman maahanmuutto on keskeinen tekijä, jolla voidaan kasvattaa alueen työllisten määrää,kertoo kotouttamispäällikkö Emine Ehrström.

Haasteena on, ettei kansainvälisten osaajien työkokemusta ja osaamista tunnisteta riittävissä määrin soveltuvana, huolimatta siitä, että osalla osaajista voi olla suomalainen korkeakoulu- tai ammatillinen tutkinto. Osaajien poismuutto vähentää alueen pitovoimaisuutta ja siten myös vetovoimaisuutta, samalla kun toisaallakansainvälinen työvoima ja monimuotoiset työyhteisöt houkuttelevat lisää osaajia ja ulkomaisia investointeja. Lisäksi kansainvälisten osaajien työllistymiseen vaikuttavat yritysten vaihtelevat rekrytointiresurssit sekä usein haasteena pidetyt kielitaitovaatimukset.

Talent Coastlinessa tehdään verkostoyhteistyötäkansainvälisen rekrytoinnin edistämiseksi

Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään kuntien sekä muiden organisaatioiden omien toimintojen lisäksi alueellisten toimijoiden Talent Coastline -ekosysteemin foorumeissa, rajat ylittävissä hankkeissa sekä erilaisissa koulutuspiloteissa. Positiivisia näyttöjä kansainvälisten osaajien työllistymisestä omalle alalle on saatu kokeiluista, joissa osaajille on mahdollistettu oman osaamisen näyttö ja kohtaaminen työnantajien kanssa. Tutkimukset osoittavat, että suomalaisilla työmarkkinoilla arvostetaan erityisesti Suomesta saatua työkokemusta. Tämä edellyttää työnantajien uskallusta olla edelläkävijöitäja ryhtyä rohkeastikansainvälisiin rekrytointiprosesseihin.

Talent Coastline Match&Catch on Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan TE-palveluiden sekä Talent Coastline Employment -hankkeen (ESR) yhteinen verkostoitumis- ja rekrytointitilaisuus.Yritysten ja osaajien on mahdollista sopia live-videotyöhaastatteluja tarpeidensa mukaisesti yhden iltapäivän aikana. Aamupäivällä ohjelmaan sisältyy työ- ja elinkeinoministeriön puheenvuoro ja kansainväliseen rekrytointiin keskittyvä paneelikeskustelu. Iltapäivästä tarjolla on työnantajille tukea rekrytointiin sekä työnhakijoille tietoa alueen elinkeinoelämästä ja yrityksistä.