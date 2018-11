Pohjanmaan III sosiaali- ja terveystieteiden päivät 15.–16.11. kokoavat asiantuntijat yhteen

Pohjanmaan III sosiaali- ja terveystieteiden päivät järjestetään tänä vuonna Alere-talossa Palosaaren kampuksella 15.-16.11.2018. Päiviä isännöi Vaasan kaupunki yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän vuoden teemana on: Tiede, tutkimus ja kehittäminen muutoksessa.

Päiville osallistuvat alan opiskelijoiden lisäksi sosiaali- ja terveystieteiden kouluttajat, käytännön ammattilaiset ja tutkijat sosiaali- ja terveystieteiden aloilta sekä muut, jotka ovat kiinnostuneita tutkimuksesta ja kehittämisestä.

Enemmän puhujia Pohjanmaan ulkopuolelta

– Kolmansilla sosiaali- ja terveystieteiden päivillä on puhujia ja osallistujia ympäri Suomen. Yksi mielenkiintoinen puheenaihe on arkivaikuttavuus. Dosentti Antti Malmivaara puhuu perjantaina 16.11. aiheesta: Miten edistää arkivaikuttavuutta terveydenhuollossa? Puheenvuorossaan Malmivaara tuo esille, miten arkivaikuttavuutta tutkitaan, kertoo asiantuntija Raimo Isoaho, yksi tapahtuman järjestäjistä.

Päivien abstraktisessioissa käsitellään seuraavia mielenkiintoisia aiheita, kuten Palvelumuotoilu kehittämisvälineenä, Omaishoitajien kouluttaminen sekä Maahanmuuttajien sosiaalinen vahvistaminen.

Yleisöluento aiheesta Työkykyisenä töissä – terveenä eläkkeelle

Kaikilla on mahdollisuus tulla kuuntelemaan yleisöluentoa: Työkykyisenä töissä – terveenä eläkkeelle. Luennoitsija on professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopistolta. Luento pidetään torstaina 15.11. klo 16 Palosaaren kampuksella Alere-talossa, osoitteessa Wolffintie 31, Vaasa. Yleisöluento on kaksikielinen.

– Vaasan kaupunki on paras taho järjestämään Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden, sillä täällä yliopisto, korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset voivat hyvin. Vaasan kaupunki haluaa kehittää eteenpäin kaikkien oppilaitosten koulutus- ja tutkimustyötä. Meillä Pohjanmaalla on laajasti monipuolista sosiaali- ja terveystiedettä, kertoo Isoaho.