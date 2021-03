Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kannuksessa on valmistunut (Keski-Pohjanmaa)

Lämpenevä sää näkyy nopeasti pohjalaisvesistöissä (Pohjalaismaakunnat) 23.3.2021 09:25:42 EET | Tiedote

Sääennusteiden mukaan lähipäivinä ollaan useita asteita plussan puolella ja osin on myös öisin plusasteita. Lumen sulaminen on siis erittäin voimakasta. Lumen vesiarvo on pohjalaismaakunnissa keskimääräistä suurempi, mikä lisää nopeasti jokien virtaamia.