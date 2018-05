Pohjoinen Teollisuus 2018: ”Kun ilmasto lämpenee, katseet kohdistuvat pohjoiseen”

Apuväline 2017: Esteettömyys on yhdenvertaisuuden pohja 9.11.2017 17:23 | Tiedote

”Yhdenvertaisuus on täydellinen erottelun ja syrjinnän vastakohta. Se on vapautta ja omana itsenä olemista. Yhdenvertaisuus on perusoikeus”, toteaa Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja Pekka Hätinen Apuväline 2017 -tapahtuman avajaisissa 9.11. Kolmepäiväinen tapahtuma esittelee alan uusimman teknologian sekä tarjoaa tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia kaikenikäisille.