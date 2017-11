Pohjois-Euroopan energia-alan asiantuntijat koolle Helsinkiin

World Energy Council Finland isännöi ensimmäistä kansainvälistä kongressiaan, Nordic Energy Forumia 14.-15.11.2017 Helsingissä. Tapahtuman tarkoituksena on saattaa energia-alan toimijat yhteen keskustelemaan energiajärjestelmästä ja sen kehitystarpeista, jotta pystymme löytämään ratkaisut, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

– Nordic Energy Forumin esiintyjien ja osallistujien yhteinen nimittäjä on Pohjoismainen sähkömarkkina. Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa on paljon onnistuneita ratkaisuja, josta muualla voidaan ottaa mallia. Erityistä on esimerkiksi se, että sähkökauppaa käydään markkinaehtoisesti ilman sääntelyä. Toki pohjoismaistakin markkinaa pitää kehittää koko ajan, jotta se vastaa toimintaympäristön muutoksiin, kuten tehon riittävyyteen ja toimitusvarmuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja ja WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen. Hän kuuluu myös Nordic Energy Forumin esiintyjiin.

Helsinki on luonteva paikka uudelle kansainväliselle energia-alan tapahtumalle. Pohjoismaat ovat johtajia hiilivapaan sähkön tuotannossa, jo 90 prosenttia sähköstä tuotetaan ilman hiiltä.

– Kansainvälinen yhteistyö ja teot sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat välttämättömiä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Globaalilla tasolla tärkein tavoite on nyt energiajärjestelmien irrottaminen hiilestä. Seuraavaksi yleisen ja yhteisen pohjoismaisen joustavan sähköjärjestelmän suunnittelu ja edistäminen olisi luonteva askel eteenpäin, toteaa tapahtumassa esiintyvä kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Laura Cozzi. Nordic Energy Forumissa nostetaan keskusteluun heti julkistamispäivänään 14.11. IEA:n julkaisema World Energy Outlook 2017 –katsaus, joka kuvaa vuoteen 2040 ulottuvia energiatarpeen ja -tarjonnan skenaarioita.

Korkeatasoinen tapahtuma kokoaa osallistujia Pohjoismaista, Baltian alueelta, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa aiheina mm. EU:n energiapolitiikka, sähkömarkkinat, kuljetus ja digitalisaatio. Tapahtumassa ovat puhumassa energia-alan huippujohtajat, asiantuntijat sekä päättäjät. Kaksipäiväisen tapahtuman puhujalista on tapahtuman verkkosivuilla: www.nordicenergyforum.com.

Perusteellinen keskustelu energiajärjestelmästä tarpeen

Energiamurros haastaa niin energiapolitiikan kuin suuret energia-alan toimijat. Se tarjoaa mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

– Kun kannattamattomia laitoksia puretaan ja joustoa ei ole vielä riittävästi, olemme huippukulutuksen hetkinä toistaiseksi heikoilla. Haluaisin kannustaa energia-alaa ja poliitikkoja keskusteluun siitä, mitä tulevaisuuden energiajärjestelmä edellyttää päätöksenteolta, sääntelyltä ja energia-alan toimijoilta, sanoo Virkkunen.

Runsaan asiapitoisen, englanninkielisen ohjelman joukossa Nordic Energy Forumissa kuullaan muun muassa paneelikeskustelu, jossa kohtaavat eri maiden suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajat. Energiapolitiikan kehittämistä ylikansallisesti pohditaan paneelissa, johon osallistuvat eri maiden ministeriöiden energia-asioista vastaavat virkamiehet.

