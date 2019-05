Pohjois-Haagaan uusi kiertoliittymä ja Ida Aalbergin puistossa kunnostustöitä

Mechelininkadulla juhlitaan pitkän remontin päättymistä 10.5.2019 11:54:41 EEST | Tiedote

Kaksi vuotta kestänyt Mechelininkadun peruskorjaus on loppusilausta vaille valmis. Katu on uusittu Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliseltä osuudelta, jonka kokonaispituus on 1,85 kilometriä. Alueen kunnallistekniikka oli yli 100 vuotta vanhaa, minkä vuoksi kaikki vesi- ja viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot on korvattu uusilla. Kestävän kehityksen kannalta on iso muutos, että hulevedet eivät jatkossa enää mene jätevesien joukkoon.