Pohjois-Helsinki uudistuu – osallistu verkkotilaisuuteen 4.11.2020

Pohjois-Helsinkiin on suunnitteilla ja rakenteilla paljon kohteita yksittäisistä tonteista mittavaan täydennysrakentamiseen. Alueen ajankohtaisista suunnitelmista keskustellaan Uutta Pohjois-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa 4. marraskuuta klo 17.30 alkaen. Illan aikana esitellään suunnittelutilannetta Pakilan, Maunulan ja Oulunkylän sekä Tuusulan bulevardin alueilla.

Kaupungin toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi rakennetaan Raide-Jokeria sekä uusia kouluja, päiväkoteja ja liikuntatiloja mm. Länsi-Pakilaan. Lisäksi alueella suunnitellaan puistojen kunnostusta.

Oulunkyläntien ympäristön suunnittelu on erityisen ajankohtaista, sillä nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavissa on asemakaavoituksen luonnosaineistoa. Tapahtumassa esitellään luonnoksia asuinrakennusten ja pysäköintitalon sijoittelusta. Lisäksi esitellään Maexmontanin puiston suunnitelma, jossa uudelleenmuotoillun lammen ympärille on sijoitettu monipuolisia toimintoja kaupunkilaisille. Puisto liittyy luontevasti yhteen historiallisen Seurahuoneen kanssa.

Verkkotapahtumaan voi osallistua kotisohvalta

Osallistuminen on kaupunkilaisille helppoa – mukaan pääsee omalla tietokoneella tai tabletilla. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Koronasta huolimatta alueen suunnittelijat kaupungilta toivovat, että mahdollisimman moni Pohjois-Helsingin asukas tulisi mukaan verkkoon keskustelemaan alueen kehittämisestä.

Verkkotilaisuus on korona-aikana turvallinen tapa osallistua. Tilaisuudessa Pohjois-Helsingin suunnittelijat pitävät etäyhteyksien avulla tiiviitä esityksiä ajankohtaisista hankkeista. Kaupunkilaiset voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Kysymyksiin on vastaamassa iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita.

”Koska verkkotilaisuus on monille meistä vielä vähän jännittävä kokemus, olemme tehneet osallistujille ohjeet sivulle hel.fi/asukastilaisuudet. Ennen kaikkea kannattaa kirjautua tilaisuuteen jo varttia ennen sen alkamista eli klo 17.15. Välineeksi suosittelemme tietokonetta tai vähintään tablettia, jotta esitykset karttakuvineen näkyvät hyvin. Kokeilemme tilaisuudessa yhteisen sanapilven tekemistä ja sitä helpottaa, jos käytettävissä on myös älypuhelin” opastaa vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen. ”Niille, jotka eivät pääse osallistumaan juuri tuolloin, julkaisemme illan tallenteen verkkoon kahdeksi viikoksi. Lisäksi tuotamme verkkoon vastaukset jokaiseen illan aikana esitettyyn kysymykseen” lisää Antila-Lehtonen.

Kysymyksiä ja aihetoiveita iltaan voi esittää etukäteen Kerro kantasi -palvelussa, joka on avoinna 1.11. saakka osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/uuttapohjoishelsinkiamarraskuu2020.

Uutta Pohjois-Helsinkiä -verkkotapahtuma 4.11.2020

Päivittyvät ohjeet tapahtumaan osallistumiseen ja illan tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.