Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa tulevan syksyn metsästyskaudelle. Luvilla on mahdollista metsästää noin 1 300 hirveä. Lupamäärä on 16 prosenttia pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.

Pyyntilupien määrä pienenee kaikilla neljällä Pohjois-Karjalan hirvitalousalueella. Maakunnan pohjoisosan hirvitalousalueella lupamäärä pienenee eniten, 22 prosenttia, edellisestä vuodesta. Pienin pudotus lupamäärässä on maakunnan eteläisellä hirvitalousalueella, jossa lupamäärä pienenee 7 prosenttia edellisvuodesta. Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia myönnettiin 1 186 ja hirviä metsästettiin 1 367. Myönnetyt lupamäärät ovat riistanhoitoyhdistysten tekemien verotussuunnitelmien mukaisia. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4 520 hirveä. Määrä oli 200 hirveä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut hirvitalousaluekohtaiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy 15.1.2024. Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa 181. Hirvenpyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin kaudelle 2023–2024 ja kaudella 2022–2023 Riistanhoitoyhdistys Hirvitalousalue 2023–2024 2022–2023 Lieksan rhy PK1 91 126 Ylä-Karjalan rhy PK1 105 124 Juuan rhy PK2 88 91 Liperin rhy PK2 59 94 Outokummun rhy PK2 9 21 Polvijärven rhy PK2 46 46 Enon rhy PK3 30 60 Ilomantsin rhy PK3 54 60 Joensuun seudun rhy PK3 114 128 Tuupovaaran rhy PK3 32 38 Keski-Karjalan rhy PK4 215 226 Rääkkylän rhy PK4 83 79 Tohmajärvi-Värtsilän rhy PK4 72 93 yhteensä 998 1186 Hakemusalueiden rajat eivät noudata riistanhoitoyhdistysten rajoja. Tämän takia riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmien yhteenlaskettu määrä ja myönnettyjen pyyntilupien määrä poikkeavat toisistaan.

