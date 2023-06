Pohjois-Karjalan ELY-keskus hylkäsi Nurmeksen keskustan kansakoulua koskevan suojeluesityksen

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry teki vuonna 2021 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle suojeluesityksen rakennusperintölain nojalla Nurmeksen entisestä kauppalan kansakoulusta. ELY-keskus hylkäsi suojeluesityksen 31.5.2023.

ELY-keskuksen ratkaisu perustui kokonaisharkintaan, jossa se ennen kaikkea tarkasteli kohteen arvoja, mahdollista valtakunnallista merkitystä, suojelun ratkaisemista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa menettelyssä sekä kohteen kuntoa ja korjauskustannuksia.

ELY-keskus katsoi, että koulurakennuksella on maakunnallista ja paikallista arvoa ja merkitystä, mutta ei valtakunnallista. Koulun korjauskustannuksista ELY-keskus totesi, että ne voivat olla Nurmeksen kaupungille kohtuuttomia ottaen huomioon kaupungin taloudelliset mahdollisuudet investointeihin ja kohteen käyttötarpeen kaupungin toimintaan.

Rakennusperintölaki on tarkoitettu sovellettavaksi ensisijaisesti asemakaava-alueen ulkopuolella. Asemakaava-alueella suojelu on mahdollista, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla tai kohteen suojeluun rakennusperintölain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Koulun alueen asemakaava vuodelta 1996 on vanhentunut, mutta suojelu voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, toisin sanoen yleis- ja asemakaavoituksella. Nurmeksen kaupunki on laatimassa keskustan alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Osayleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluu koulu, jota suojeluesitys koskee.