Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Liperin Korpivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomaisen johtopäätös on, että arviointiselostuksen yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta on selkeä ja kattava. Arviointiselostuksessa on tunnistettu kaikki ympäristövaikutukset YVA-lain asetusten mukaisesti.

Tarkasteltavana on kaksi vaihtoehtoa VE1 9 kpl voimaloita, VE2 6 kpl voimaloita ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutuksilla ei ole suuria eroja. Vaikutukset jäävät hieman vähäisemmiksi VE2 kohdalla. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan molemmat hankevaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia.

Yhteysviranomainen kuitenkin korostaa, että hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää perustellussa päätelmässä esitettyjen puutteiden ja selvityksien täydentämistä sekä kattavampaa lieventämistoimenpiteiden esittämistä, etenkin niiden vaikutustyyppien ja voimaloiden kohdalla, joiden on todettu aiheuttavan suuria kielteisiä vaikutuksia.

Perusteltu päätelmä on julkaistu 28.6.2023 ymparisto.fi -sivustolla.

Liperin Korpivaaran tuulivoima hanke on ensimmäinen Pohjois-Karjalassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä soveltava tuulivoimahanke. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja YVA-menettelystä löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta.



Taustaa hankkeesta

Korpivaara Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Liperin kunnan Korpivaaran alueelle. Alue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella, 4 kilometriä länteen Kaatamon seudun Ristinkylästä. Outokummun ja Heinäveden kuntarajat sijoittuvat länteen ja etelään noin 600 metrin ja 3 kilometrin päähän.

Suunnitteilla olevat tuulivoimalat, enintään 9 tuulivoimalaa, ovat teholtaan noin 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 60 MW. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1426,2 ha. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Tarkasteltavana on kaksi vaihtoehtoa VE1 9 kpl voimaloita, VE2 6kpl voimaloita ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.