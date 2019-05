Pohjois-Karjalan kansainvälistymispalkinto Arbonaut Oy:lle

Esko Aho: Koulutus on avain menestykseen Barentsin alueella 14.2.2019 17:08:18 EET | Tiedote

Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on erityisen tärkeää Barentsin alueella, sanoi Joensuussa 14.2 järjestetyn Northern Potential in the Barents Region -tapahtuman pääpuhuja Esko Aho. Idänkauppaa edistävän East Officen hallituksen puheenjohtaja ja entinen pääministeri kohdisti sanansa niin alueen valtioille kuin yksittäisille nuorille.