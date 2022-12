Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanniksi Tommi Vuorialho

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Vuorialho on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos, ja hän on toiminut elokuusta 2021 lähtien määräaikaisena laamannina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Aikaisemmin hän on toiminut kansliapäällikkönä, esittelijäneuvoksena ja vanhempana oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa. Hän on toiminut myös käräjätuomarina, markkinaoikeustuomarina ja hovioikeuden esittelijänä. Lisäksi hän on hoitanut syyttäjän tehtäviä ja toiminut Suomen Kulttuurirahaston lakiasiainavustajana.

Hän on toiminut luottamustehtävissä ja koulutustehtävissä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärvien kunnat. Tuomiopiirin alueella asuu noin 164 000 ihmistä.

Käräjäoikeudessa työskentelee noin 42 henkilöä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Joensuussa.