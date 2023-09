Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat korkealla elokuussa

Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuu oli Pohjois-Karjalassa lämmin. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä elokuun keskilämpötila oli vajaan kahden asteen verran pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) korkeammalla.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa pitkän aikavälin tarkastelun mukainen. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 88 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 79 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 77 mm, kun se on keskimäärin ollut 77 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 72 mm, se on keskimäärin ollut 83 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 75 mm, kun se on keskimäärin ollut 81 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat elokuun lopussa yleisesti ottaen keskiarvon yläpuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 21 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy korkealla pitkälle syys-talveen. Pielisen vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 64 cm keskimääräistä ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskua vuoden loppuun.

Varisveden vedenkorkeus oli 29 cm ja Juojärven 8 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Kermajärven vedenkorkeus oli elokuun lopussa 26 cm, Kajoonjärven 15 cm, Viinijärven 13 cm ja Ruunaan 37 cm ylempänä pitkän aikavälin keskiarvoon nähden. Pyhäjärven vedenkorkeus oli 5 cm alempana ajankohdan keskiarvoon nähden.

Jokien virtaamat olivat noin puolitoista-kaksinkertaisia ajankohdan keskiarvoon nähden. Pielisjoen keskivirtaama oli elokuussa puolitoistakertainen. Lieksanjoen ja Koitajoen keskivirtaamat olivat elokuussa kaksinkertaisia.

Pienempien jokien keskivirtaamissa oli hieman enemmän vaihtelua. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella elokuussa puolitoistakertainen. Saramojoen keskivirtaama Roukkajankoskella oli peräti neljä kertaa suurempi. Ennusteiden mukaan maakunnan jokien virtaamat laskevat hienoisesti syyskuun ajan.

Elokuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteessä Ilomantsin Kuuksenvaarassa 89 cm keskimääräistä ylempänä. Nurmeksen Juutilankankaalla keskiarvo ylittyi 34 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 17 cm ja Kontiolahden Jakokoskella 4 cm.

Pintaveden lämpötila oli 31.8.2023 aamulla Pielisjoella Joensuussa 17,4 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 17,3 °C. Pielisjoen pintavesi oli 2,4 °C keskimääräistä lämpimämpää, kun Pielisen pintavesi oli 2,8 °C keskimääräistä lämpimämpää.