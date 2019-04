Pohjois-Karjalan yrityskummit siirtyvät kauppakamarin yhteyteen

Pohjois-Karjalan yrityskummit ry on siirtänyt toimintansa Pohjois-Karjalan kauppakamarin yhteyteen. Aiemmin maakunnan yrityskummit toimivat Business Joensuuhun yhdistetyn JOSEK Oy:n alla.

- Olemme todella iloisia uudesta kotipesästämme. Kauppakamari tarjoaa meille erinomaisen verkoston, jonka kautta tavoitamme niin yrityksiä kuin kummeiksi soveltuvia henkilöitä, kertoo yrityskummien puheenjohtaja Tapani Hirvonen.

Kummitoiminnan aluekoordinaattorina toimii kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuovinen. Hän käsittelee ja koordinoi Tapani Hirvosen kanssa yritysten yhteydenotot, jotka välitetään valtakunnallisen Yrityskummit ry:n verkkosivuston kautta.

- Kullekin yritykselle pyritään etsimään sopiva yrityskummi mittatilaustyönä, kuvailee Mari Tuovinen.

Viime vuonna mentoroitavia yrityksiä oli 26. Kummeja yhdistyksellä on 35 ja lisää kaivataan suosittuun toimintaan mukaan.

- Yrityskummien mentorointi on vastikkeetonta. Kummeiksi hakeutuvat henkilöt, joilla on pitkä kokemus yritystoiminnasta, liikkeen- tai talousjohdosta, ja joilla on laajat verkostot, kertoo Hirvonen.

Tyypillinen kummitoimintaan hakeutuva yritys on pieni, alle viiden hengen yritys, joka miettii laajentumista. Suuremmissa yrityksissä kummi toimii hallituksen sparraajana, tehostaen hallitustyöskentelyä.

ENSIMMÄINEN POHJOIS-KARJALAN YRITYSKUMMIEN STIPENDI MEDRIAN OY:N YRITTÄJILLE

Pohjois-Karjalan yrityskummit on perustanut stipendirahaston, josta myönnetään vuosittain stipendi yrittäjälle, joka kummitoiminnan myötävaikutuksella on sinnikkäästi vienyt bisnesideaansa eteenpäin. Stipendi annetaan siis yrittäjälle, ei yritykselle, joten se on tarkoitettu vaikkapa pienen ansaitun loman viettoon.

Tänä vuonna yhdistyksen hallitus on päättänyt myöntää stipendin joensuulaiselle Medrian Oy:n yrittäjille, Riitta Pietariselle ja Jari Hiltuselle. Yritys on terveydenhuollon hoitovälineitä kehittävä ja valmistava joensuulainen perheyritys. Medrian Oy:n markkina-alueena on koko maailma.

Pohjois-Karjalan yrityskummit ry kuuluu valtakunnalliseen Suomen yrityskummit -yhdistykseen www.yrityskummit.fi .