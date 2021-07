Pohjois-Karjalassa 10 623 työtöntä kesäkuun lopussa

Ensimmäiset sinilevähavainnot Pohjois-Karjalan järvistä 23.6.2021 14:35:13 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa. Tällä viikolla sinilevää on havaittu Herajärven Alaselällä, Karjalan Pyhäjärven Sorvanniemessä sekä Pyhäselän Koivuniemen uimarannalla. Lisäksi sinilevästä on tullut yksittäisiä kansalaishavaintoja Orivedeltä, Pieliseltä ja Pyhäjärveltä.