Pohjois-Karjalassa käytettiin vähiten rahaa sote-palveluihin suhteessa asukkaiden palvelujen tarpeeseen

THL ehdottaa koronarokotusten laajentamista kaikkiin 12–15-vuotiaisiin 24.6.2021 10:02:23 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikkien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa. ”Rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään koronavirustaudilta. Koska rokotukset osaltaan estävät tartuntoja, ne vähentäisivät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo. Nuorilla tauti useimmiten lievä – epidemian epäsuorat vaikutukset kuitenkin merkittäviä Pandemia on aiheuttanut sairaalahoitoa vaativia infektioita, jälkitauteja ja kuolemantapauksia lapsilla ja nuorilla vähemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Suomessa todetuista koronavirustartunnoista noin viisi prosenttia oli kesäkuun alkuun mennessä todettu 12–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Keskimäärin kaksi tuhannesta 10–19-vuotiailla todetusta tartuntatapauksesta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, ja tehohoitojaksoja on tilastoitu yhteensä viisi. Kuolemia ei ole tähän mennessä todettu. ”Vaikka lasten vakavien taut