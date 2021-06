Pohjois-Karjalassa oli hellettä ja reippaita sateita toukokuussa

Jaa

Hellepäiviä oli maakunnassa kahdesta kolmeen ja kuukauden sademäärä kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Järvien vedenkorkeudet olivat toukokuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan toukokuu oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 8,8 astetta, kun se tavallisesti on 8,2 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 9,3 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on 8,7 astetta.

Toukokuun ylin lämpötila, 30,8 astetta, mitattiin kuukauden 19. päivä Ilomantsin Pötsönvaarassa. Lukema on hyvin lähellä toukokuun lämpötilaennätystä, 31,0 astetta, joka on mitattu 30.5. ja 31.5. vuonna 1995 Lapinjärven Ingermaninkylässä. Uusia toukokuun asemakohtaisia lämpötilaennätyksiä mitattiin kuun 19. päivä lisäksi Pohjois-Karjalassa Lieksassa (30,2 astetta) ja Tohmajärvellä (29,6 astetta). Hellepäiviä oli maakunnassamme kahdesta kolmeen mikä on harvinaisen paljon. Keskimäärin toukokuussa on yksi hellepäivä.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa kaksinkertainen normaaliin verrattuna. ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella toukokuun keskimääräinen sademäärä oli 88 mm, kun se tavallisesti on 43 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat toukokuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä. Orivesi – Pyhäselän vedenkorkeus on noussut noin 20 cm viimeisen parin viikon aikana ja vedenpinta on 50 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä 5-10 cm kesäkuun aikana.

Pielisen vedenkorkeus on noin 20 cm keskimääräistä korkeammassa tulvahuipussa ja vedenpinta on noin 40 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Ennusteen mukaan poutainen sää kääntää vedenkorkeuden laskuun. Vedenkorkeus pysyy kuitenkin kesäkuun ajan tavallista korkeammalla.

Kajoonjärven vedenkorkeus oli toukokuun lopussa 8 cm, Ruunaan 12 cm ja Viinijärven 15 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Jokien virtaamat vaihtelivat toukokuussa. Lieksanjoen keskivirtaama oli toukokuussa hieman normaali suurempi. Pielisjoessa virtasi vettä neljänneksen ja Koitajoessa reilun kolmanneksen tavanomaista enemmän.

Pienempien jokien keskivirtaamat vaihtelivat lähes tavanomaisesta aina kolminkertaiseen. Esimerkiksi Saramojoen toukokuun keskivirtaama oli viidenneksen normaalia pienempi ja Jänisjoen lähes tavanomainen. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella kolmenkertainen ajankohdan keskiarvoon verrattuna.

Pohjavedenkorkeus oli toukokuun lopussa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Nurmeksen Juutilankankaalla ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 40–80 cm tavanomaista ylempänä.



Pintaveden lämpötila oli 4.6.2021 Pielisjoella Joensuussa 14 astetta ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 17,6 astetta. Lukema osoittaa Pielisjoen pintaveden olevan 1,2 astetta ja Pielisen pintaveden 6,2 astetta tavanomaista lämpimämpää.

Maakunnan järvien jäänlähtö ajoittui huhti-toukokuun vaihteeseen. Orivesi-Pyhäselkä vapautui jäistä 28. päivä huhtikuuta ja Pieliseltä jäät lähtivät 8. päivä toukokuuta. Molempien edellä mainittujen järvien jäänlähtö oli noin viikon etuajassa.