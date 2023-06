Pohjois-Karjalassa on havaittu sinilevää juhannuksen jälkeen

Juhannuksen sateiden jälkeen lämmennyt ja tyyntynyt sää on suosinut paikoin sinilevien kasvua. Pohjois-Karjalan alueelta kansalaisten tekemien sinileväilmoitusten määrä järviwiki tai vesi.fi -järjestelmiin on ajankohtaan nähden tavanomaista suurempi. Ilmoitusten mukaan sinilevää on ollut vähäisesti tai runsaasti, ei kuitenkaan erittäin runsaasti. Sinilevien lisäksi paikoittain on ollut paljon siitepölyä.

Viikoittain seurattavilla valtakunnallisilla havaintoasemilla sinilevää näkyi Herajärvellä, Pyhäselällä, Höytiäisellä, Heposelällä ja Kiteenjärvellä.

Sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä, koska sinileväkukinnat voivat olla myrkyllisiä. Sinilevät voivat tuottaa muun muassa hermo- tai maksamyrkkyjä ja muita yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia ja aiheuttaa oireita.

Lämmin sää on nostanut pintavesien lämpötiloja. Pielisen (Nurmes) pintaveden lämpötila on 21,8 astetta ja Pielisjoen (Joensuu) 18,4 astetta. Pintavesien lämpötilat ovat Pielisellä ja Pielisjoessa 1–5 astetta lämpimämpiä pitkänajan keskiarvoon nähden.

Sinilevää vai muuta levää?

Keppi- ja lasitestillä voi arvioida, onko kyseessä sinilevä vai jokin muu levä. Jos levämassa hajoaa kepin kosketuksesta, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Jos massa jää keppiin kiinni roikkumaan, kyseessä on todennäköisesti jokin rihmamainen levä.

Levämassaa voi myös laittaa vesilasiin ja antaa sen seistä noin tunnin. Jos levämassa nousee astiassa vedenpinnalle, kyseessä on todennäköisesti sinilevä.

Sinilevätilanteesta tiedottaminen

Valtakunnallista sinilevätilannetta seurataan 26. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät havainnot vakiokohteissa silmämääräisesti viikoittain tiistain–keskiviikon aikana kesä–syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Sinilevätilannetiedot kootaan Järvi-meriwikiin sinilevätilannesivuille. Suomen ympäristökeskus julkaisee koko maan sinileväkatsaukset kesä–elokuussa torstaisin. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee sinileväkatsauksia tarpeen mukaan torstaisin kesä–syyskuussa.

Ilmoita havainnoistasi

Kaikki voivat tallentaa tietoja järvien sinilevätilanteesta sekä muista järvikohtaisista havainnoista, kuten pintaveden lämpötilasta, Järvi-meriwiki-palveluun havaintolähetti-sovelluksen avulla. Myös havainnot sinilevättömästä vedestä ovat tärkeitä. Ympäristöhallinnon TARKKA-palvelun kautta voi seurata sinilevätilannetta satelliittikuvista.

Sinilevähavainnon voi todentaa täysin varmaksi vain mikroskooppitutkimuksella.

Sinilevistä voi tiedustella klo. 9.00–14.00 välillä ELY-keskuksen leväpuhelimesta numerosta 0295 026 033.